「東張女神」俞可程素顏開Live領口失守 居家服太鬆好身材若隱若現 網民求加時

27歲「東張女神」俞可程（Kanis）昨晚突然開Live與粉絲互動，原本只是簡單介紹自製焦糖餅乾的直播，卻因為一件寬鬆居家服意外成為全城熱話！素顏出鏡的她完全沒有女神包袱，但領口設計過於寬鬆，在7分鐘直播中多次滑落，若隱若現的畫面令網民看得心心眼，紛紛留言「唔夠喉」要求加時，討論度瞬間爆燈。