「東張女神」俞可程素顏開Live領口失守 居家服太鬆好身材若隱若現 網民求加時
27歲「東張女神」俞可程（Kanis）昨晚突然開Live與粉絲互動，原本只是簡單介紹自製焦糖餅乾的直播，卻因為一件寬鬆居家服意外成為全城熱話！素顏出鏡的她完全沒有女神包袱，但領口設計過於寬鬆，在7分鐘直播中多次滑落，若隱若現的畫面令網民看得心心眼，紛紛留言「唔夠喉」要求加時，討論度瞬間爆燈。
俞可程素顏直播零包袱 青春無敵完勝濾鏡
俞可程在直播中以全素顏示人，披著一把煞食長髮，皮膚緊緻光滑，完美展示「青春無敵」的真實一面。她在鏡頭前介紹並試食自製的焦糖餅乾配乳酪，食得津津有味之餘，更不時對著鏡頭表情多多，非常貼地親民。網民看到她的素顏狀態後大讚「素顏更美」、「好清純」、「素顔真女神！」，證明天然美貌無需修飾已經足夠吸引。
居家服領口失守 俞可程整理衣領動作惹遐想
不過原本一個健康食物介紹直播，卻因為俞可程的衣著選擇變得「不一樣」。她身穿一件寬鬆的居家服，領口設計又闊又鬆，在短短7分多鐘的直播中，她不時要動手整理衣領。一時將領子拉下露出迷人香肩，一時又將領口拉回變成U領，期間領口更一度滑落得太低，令其上圍若隱若現，畫面相當惹人遐想。俞可程察覺後亦隨即拉起衫領掩蓋，以防走光意外發生。
網民暴動求加時 直播效果一舉兩得
這次意外「福利」令網民看得相當興奮，除了大讚她的素顏美貌外，更有不少人表示「唔夠喉」，強烈要求女神下次增加直播時間：「咁快完？下次睇吓有冇時間開耐啲啦！」俞可程今次直播既能成功介紹自製食品，又能令粉絲開心滿足，可謂一舉兩得。作為近期討論度最高的「東張女神」，她顯然非常清楚如何掌握「流量密碼」，這種貼地又帶點意外驚喜的直播方式，正正展現了她的聰明之處。
圖片來源：IG@kanissyu、東方新地資料或影片來源：原文刊於新假期