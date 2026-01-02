東張女神俞可程9字回應「魔鬼視角」Cap圖 自爆分手後選港姐真相

最新娛聞
東方新地

廣告

27歲前港姐俞可程（Kanis）憑《東張西望》敢言採訪風格爆紅，近日接受專訪時首度回應網民瘋狂截圖其「魔鬼視角」畫面，更大方透露自己不介意被封為「意外界KOL」。這位測量師出身的「東張女神」更爆出參選港姐的真正原因，竟然與分手有關，背後計算更是現實得令人意外。

俞可程9字回應網民Cap圖熱潮

面對網民經常截圖其採訪時的各種表情和角度，俞可程展現高情商回應：「我覺得其實都幾creative，最緊要大家肯關注單新聞，係好事。」她更笑言樂於為網民提供新截圖素材，認為網民願意花時間討論代表大家有關注該宗新聞，本質上是好事。這種淡定而充滿智慧的回應方式，令不少網民對她刮目相看，紛紛讚賞其處理負評的成熟態度。

主動要求追訪麻煩個案 試過驚到心都離一離

加入《東張西望》後，俞可程展現出驚人的工作熱誠，主動要求挑戰最困難的前線追訪工作。她透露：「我專登打聽邊組係做麻煩個案，主動加入，反正入得行就想試多啲啦！」她分享曾因追訪一名樣子兇神惡煞的健碩男子而感到害怕，但更多時候是為受訪者故事動容。她特別提到「名校補習社」及「虐老」兩個個案，直言聽到受害人心聲時感觸落淚：「做人點可以咁冇良心？」這種敢於挑戰自己的精神，令她在同期新人中脫穎而出。

認真備案親自起底 面對負評會反省調整

俞可程對工作極為認真，每接到個案都會提前做足功課：「會自己上網『起底』，睇晒對方嘅舊Post，諗定幾個訪問方法。」面對網絡負評，她自認是「絲打」，會仔細審視網民留言：「最唔開心係連自己都覺得做得唔好嗰陣。」她以「公屋賣淫」個案為例，指曾反思自己語氣是否過硬，並會主動與監製、編導溝通，尋求改善。這種虛心學習的態度，令她在短時間內迅速進步。

不介意被稱「意外界KOL」 盼2026年大紫大紅

俞可程去年可謂非常「黑仔」，曾遇上恐怖車禍在左臂留下巨大傷疤，之後接受激光矯視手術又發生罕見意外，令「眼角膜皺摺埋一齊」，被傳媒封為「意外界KOL」。面對這個稱號，她大方回應不介意，更笑言：「希望下年可以大紫大紅！」展望未來，她希望嘗試拍劇：「咩類型都得，我係新人乜都想試！」這種樂觀積極的態度，令不少網民對她的未來發展充滿期待。

分手後空虛想填滿生活 計過數覺得選美冇蝕底

俞可程首度公開參選港姐的真正動機，背後竟然有段鮮為人知的感情故事。她坦言：「當時同男朋友分手冇幾耐，個人空虛虛，想搵啲嘢填滿個生活。」恰巧完成測量師牌照考試及累積四年工作經驗後，她對刻板生涯感到厭倦，渴望走出舒適圈。更令人意外的是，她以一套現實計算解釋參選動機：「出面學禮儀班、化妝班好貴㗎！選港姐免費有得學，仲可以去旅行拍外景，我覺得點計都冇蝕底。」她更笑言首次面試時連眼影都沒化，正是抱著學習心態踏出第一步。

父親反對轉行至今未改變 靠三女人支持追夢

轉行之路並非一帆風順，俞可程透露父親一直強烈反對她拋頭露面。她理解父親的傳統觀念：「佢好傳統，覺得我讀咁多書應該做返份穩定工，唔好拋頭露面。佢覺得呢一行好唔穩定，都擔心我收入唔穩定同壓力大。」然而，家中母親同家姐均全力支持她追夢，父親最終亦無奈尊重女兒選擇。俞可程坦言現時父親態度沒有改變過，但她決心以行動證明自己的選擇是正確的。

場地提供：Madame Fu-Grand Cafe Chinois

俞可程 港姐 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
俞可程 港姐 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
俞可程 港姐 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
俞可程 港姐 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
俞可程 港姐 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
俞可程 港姐 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
俞可程 港姐 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
俞可程 港姐 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
俞可程 港姐 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
俞可程 港姐 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
俞可程 港姐 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
俞可程 港姐 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
俞可程 港姐 細心聆聽（圖片來源：東張西望）
細心聆聽（圖片來源：東張西望
俞可程 港姐 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
俞可程 港姐 街頭訪問被訪者（圖片來源：東張西望）
街頭訪問被訪者（圖片來源：東張西望）
俞可程 港姐 俞可程向大廈業主立案法團主席尋求解決方法。（圖片來源：YouTube@東張+）
俞可程向大廈業主立案法團主席尋求解決方法。（圖片來源：YouTube@東張+）
俞可程 港姐 西灣河惡鄰焚膏繼夜潑糞報復，苦主一家六年受盡滋擾。（圖片來源：YouTube@東張+）
西灣河惡鄰焚膏繼夜潑糞報復，苦主一家六年受盡滋擾。（圖片來源：YouTube@東張+）

圖片來源：東方新地、東張西望、TVB、YouTube@東張+資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 