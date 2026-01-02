東張女神俞可程9字回應「魔鬼視角」Cap圖 自爆分手後選港姐真相
俞可程9字回應網民Cap圖熱潮
面對網民經常截圖其採訪時的各種表情和角度，俞可程展現高情商回應：「我覺得其實都幾creative，最緊要大家肯關注單新聞，係好事。」她更笑言樂於為網民提供新截圖素材，認為網民願意花時間討論代表大家有關注該宗新聞，本質上是好事。這種淡定而充滿智慧的回應方式，令不少網民對她刮目相看，紛紛讚賞其處理負評的成熟態度。
主動要求追訪麻煩個案 試過驚到心都離一離
加入《東張西望》後，俞可程展現出驚人的工作熱誠，主動要求挑戰最困難的前線追訪工作。她透露：「我專登打聽邊組係做麻煩個案，主動加入，反正入得行就想試多啲啦！」她分享曾因追訪一名樣子兇神惡煞的健碩男子而感到害怕，但更多時候是為受訪者故事動容。她特別提到「名校補習社」及「虐老」兩個個案，直言聽到受害人心聲時感觸落淚：「做人點可以咁冇良心？」這種敢於挑戰自己的精神，令她在同期新人中脫穎而出。
認真備案親自起底 面對負評會反省調整
俞可程對工作極為認真，每接到個案都會提前做足功課：「會自己上網『起底』，睇晒對方嘅舊Post，諗定幾個訪問方法。」面對網絡負評，她自認是「絲打」，會仔細審視網民留言：「最唔開心係連自己都覺得做得唔好嗰陣。」她以「公屋賣淫」個案為例，指曾反思自己語氣是否過硬，並會主動與監製、編導溝通，尋求改善。這種虛心學習的態度，令她在短時間內迅速進步。
不介意被稱「意外界KOL」 盼2026年大紫大紅
俞可程去年可謂非常「黑仔」，曾遇上恐怖車禍在左臂留下巨大傷疤，之後接受激光矯視手術又發生罕見意外，令「眼角膜皺摺埋一齊」，被傳媒封為「意外界KOL」。面對這個稱號，她大方回應不介意，更笑言：「希望下年可以大紫大紅！」展望未來，她希望嘗試拍劇：「咩類型都得，我係新人乜都想試！」這種樂觀積極的態度，令不少網民對她的未來發展充滿期待。
分手後空虛想填滿生活 計過數覺得選美冇蝕底
俞可程首度公開參選港姐的真正動機，背後竟然有段鮮為人知的感情故事。她坦言：「當時同男朋友分手冇幾耐，個人空虛虛，想搵啲嘢填滿個生活。」恰巧完成測量師牌照考試及累積四年工作經驗後，她對刻板生涯感到厭倦，渴望走出舒適圈。更令人意外的是，她以一套現實計算解釋參選動機：「出面學禮儀班、化妝班好貴㗎！選港姐免費有得學，仲可以去旅行拍外景，我覺得點計都冇蝕底。」她更笑言首次面試時連眼影都沒化，正是抱著學習心態踏出第一步。
父親反對轉行至今未改變 靠三女人支持追夢
轉行之路並非一帆風順，俞可程透露父親一直強烈反對她拋頭露面。她理解父親的傳統觀念：「佢好傳統，覺得我讀咁多書應該做返份穩定工，唔好拋頭露面。佢覺得呢一行好唔穩定，都擔心我收入唔穩定同壓力大。」然而，家中母親同家姐均全力支持她追夢，父親最終亦無奈尊重女兒選擇。俞可程坦言現時父親態度沒有改變過，但她決心以行動證明自己的選擇是正確的。
