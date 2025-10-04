東張女神俞可程激光矯視出意外！「眼角膜摺埋一齊」險失明緊急再入院搶救

東張西望》女神俞可程繼上月颱風下炒車意外後，再有不幸事件！日前她在社交平台驚爆自己遇上醫療意外，情況令人擔憂！原來她早前接受激光矯視手術後，竟出現罕見併發症，「眼角膜摺埋一齊」視線受損，需要進行緊急手術補救。她更上載術後照片，只見雙眼通紅，要安排再入醫院再做手術。

俞可程IG驚爆矯視意外

被封為「東張女神」的俞可程，日前在Instagram上分享了自己一段驚險經歷。她透露自己早前接受了激光矯視手術，本以為可以擺脫近視困擾，豈料術後數天，左眼眼角膜的角膜瓣竟然整塊剝落移位，視力亦隨即變得非常模糊，情況一度相當危急，需要立即尋求醫療協助，過程可謂一波三折，讓一眾粉絲極為擔心她的狀況。

我做完lasik當日返到屋企唔知點解隻眼一直好痛同標眼水，但醫生話係會有d吉吉地，我當初都以為正常，醫生話第二日起身應該會睇到清楚好多，但第二日起身之後我依然睇得好模糊，返去複診發現我兩隻眼既眼角膜皺摺埋一齊(出現呢個情況應該好少，我都算‘幸運’🤧）所以睇野好矇糊，當日要立即進行第二次手術去重鋪角膜瓣😫😭

俞可程親述恐怖經歷「好驚重鋪後又再皺褶多次」

俞可程在帖文中詳細憶述了當時的恐怖情況，她引述醫生的話表示：「醫生話我個情況好罕見，要即刻做手術將塊角膜瓣黐返上去」。她形容第二次手術過程是「就咁喺手術床上面，滴麻醉藥水，然後醫生用工具幫我將塊角膜瓣鋪返平」，幸好手術最終順利完成。她亦上載了術後的自拍照，相中可見她雙眼依然通紅，未能完全張開，並透露：「做完手術對眼仍然好紅，視力都仲係好矇矓，唔可以擘大對眼，所以都係要繼續休息。」儘管經歷驚險，她仍不忘感謝醫護人員的照顧。
回顧東張女神上位之路

俞可程是TVB近年備受力捧的新晉女藝人之一。她於選港姐後2021年參加藝員訓練班入行，畢業後隨即加入J2擔任節目主持，憑藉甜美外貌和出眾身材迅速吸引觀眾目光。其後她加入資訊節目《東張西望》擔任外景主持，人氣持續高企。

網民湧入IG留言打氣

俞可程分享這次矯視意外後，帖文隨即引起廣泛關注，大批網民及圈中好友紛紛湧入她的社交平台留言慰問。不少粉絲都對她的遭遇表示心痛，留言為她打氣，希望她能盡快康復。網民們的留言充滿關懷，例如：「Take care Nicole！祝早日康復」、「天啊，聽到都覺得好痛，要好好休息」、「女神要保重身體，我們等你回來」

