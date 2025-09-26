《俠醫》大結局劇照搶先睇 丁子朗殺到性起 劉佩玥張曦雯馬貫東身命懸一線

《健絡通呈獻：俠醫》播出的第19集，爆出了《俠醫》結局周的一大高潮。原本與阿仔鄧世鏗（丁子朗飾）拍住上搞風搞雨的力圖（鄭子誠飾）（實際係跟阿仔Order做壞事），因世鏗將其親姊淑歡（盧宛茵飾）推落樓梯感內疚不已、加上有感世鏗已走火入魔、遂逼世鏗向淑歡道歉兼自首。豈料世鏗不但死性不改，還逼力圖為他頂罪，更在阿鳳（江欣燕飾）面前爆力圖偷食一鑊熟；兩母子聯手將力圖逼埋死角之餘，阿風更發狂撲向力圖，混亂間阿鳳意外被力圖撞暈，世鏗則刀插力圖，生死未卜，劇情相當驚爆。而今晚播出大結局！丁子朗飾演的鄧世鏗殺到性起，綁架劉佩玥與張曦雯，刀插馬貫東、鐵桶襲陳豪，緊張劇情令人屏息！有圖有真相，結局揭曉在即！