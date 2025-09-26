《俠醫》大結局劇照搶先睇 丁子朗殺到性起 劉佩玥張曦雯馬貫東身命懸一線

東方新地

《健絡通呈獻：俠醫》播出的第19集，爆出了《俠醫》結局周的一大高潮。原本與阿仔鄧世鏗（丁子朗飾）拍住上搞風搞雨的力圖（鄭子誠飾）（實際係跟阿仔Order做壞事），因世鏗將其親姊淑歡（盧宛茵飾）推落樓梯感內疚不已、加上有感世鏗已走火入魔、遂逼世鏗向淑歡道歉兼自首。豈料世鏗不但死性不改，還逼力圖為他頂罪，更在阿鳳（江欣燕飾）面前爆力圖偷食一鑊熟；兩母子聯手將力圖逼埋死角之餘，阿風更發狂撲向力圖，混亂間阿鳳意外被力圖撞暈，世鏗則刀插力圖，生死未卜，劇情相當驚爆。而今晚播出大結局！丁子朗飾演的鄧世鏗殺到性起，綁架劉佩玥與張曦雯，刀插馬貫東、鐵桶襲陳豪，緊張劇情令人屏息！有圖有真相，結局揭曉在即！

世鏗癲狂綁架虐待奸到出汗有圖有真相

劇照顯示，世鏗車撞Rachel（張曦雯飾）及阿Nat（劉佩玥飾）後，將二人綁架及肆意審問兼虐待，滿頭大汗的瘋狂狀態令人不寒而慄。兩女試圖逃脫未果，命懸一線。

英雄營救慘遇反擊

凌為民（陳豪飾）與阿祖（馬貫東飾）趕到現場救人，卻不敵世鏗。劇照顯示世鏗大打出手刀插阿祖，更以鐵桶襲擊凌為民，場面驚心動魄！

搶先劇照精彩紛呈

劇組釋出大結局劇照，丁子朗奸樣四連環、鄭子誠從陰濕到良心發現的轉變，均令人印象深刻。

俠醫 丁子朗 大結局精彩劇照搶先睇（圖片來源：TVB）
俠醫 丁子朗 （圖片來源：TVB）
俠醫 丁子朗 （圖片來源：TVB）
俠醫 丁子朗 （圖片來源：TVB）
俠醫 丁子朗 （圖片來源：TVB）
俠醫 丁子朗 （圖片來源：TVB）
俠醫 丁子朗 （圖片來源：TVB）
俠醫 丁子朗 （圖片來源：TVB）
俠醫 丁子朗 （圖片來源：TVB）
俠醫 丁子朗 （圖片來源：TVB）
俠醫 丁子朗 （圖片來源：TVB）
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

