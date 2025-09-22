《俠醫》丁子朗壞事做盡｜結局周迷姦張曦雯畫面曝光 撕黑絲狼吻腳挑戰尺度！
《俠醫》結局周震撼開局 丁子朗爆肌上演迷姦戲碼
劇情一入結局周即時白熱化，奸角鄧世鏗（丁子朗飾）將會對羅穎琛（張曦雯飾）進行侵犯。從官方發布的劇照可見，丁子朗為此場口做足準備，大騷苦練多時的強勁胸肌及朱古力腹肌，配上他「急色」的奸險表情，將富二代的猖狂演繹得淋漓盡致。畫面中最震撼的一幕，莫過於他粗暴地撕爛張曦雯的黑色絲襪，更露出猙獰表情狼吻其右腳，整個畫面充滿張力，極具視覺震撼，挑戰電視尺度，到底羅穎琛最終能否奇蹟地逃過一劫？
丁子朗奸角之路大暴走 結局周大開殺戒鏟除眼中釘
除了企圖迷姦張曦雯，鄧世鏗在結局周將會徹底「癲化」，喪盡天良進行終極大暴走。他不但會繼續對凌為民（陳豪飾）趕盡殺絕，更會心狠手辣大開殺戒，務求鏟除所有阻礙自己的眼中釘。早前丁子朗已憑此角色的奸險形象贏盡網民好評，不少觀眾都大讚其演技有突破，未知在結局周他能否憑藉更瘋狂的演出，更上一層樓，挑戰成為TVB新一代的經典奸角？與此同時，鄧氏父子（鄭子誠、丁子朗飾）將出盡陰招，阻止鄧淑歡（盧宛茵飾）將公司股權轉讓給凌為民，連場惡鬥一觸即發。
《俠醫》姊妹情徹底崩潰 劉佩玥張曦雯終極反目
劇中另一大看點，絕對是劉佩玥與張曦雯這對好姊妹的關係演變。原本情同姊妹的阿Nat和Rachel，因為同時鍾情於凌為民而正式決裂。被憤怒與妒忌沖昏頭腦的阿Nat，竟黑化協助鄧世鏗向好姊妹落藥，而Rachel至今仍被蒙在鼓裏。據悉，兩人在結局周將會終極反目，更會放下靚女包袱，上演一場歇斯底里的罵戰，互相向對方瘋狂發爛渣，昔日姊妹情誼蕩然無存，令人不勝唏噓。
馬貫東腦瘤惡化恐悲劇收場 單挑丁子朗生死未卜
除了主角們的鬥爭，凌為民的好兄弟阿祖（馬貫東飾）的命運亦牽動人心。小時候曾患腦腫瘤的他，近期病情疑似復發，不時無故暈倒兼瘋狂流鼻血，情況堪憂。據知在結局周其病情將會再度惡化，而向來重情重義的他，更會因看不過眼鄧世鏗的惡行，不顧自身安危，單人匹馬與已殺紅了眼的鄧世鏗進行肉搏大對決！到底阿祖會否悲劇收場，他對阿Nat的單戀又能否開花結果，成為結局周一大催淚懸念。
預告片震撼網民 洗版熱議「丁子朗奸到出汁」
《俠醫》結局周預告片及劇照一出，隨即在網上引起洗版式討論，網民對丁子朗的破格演出反應最為熱烈，紛紛留言大讚：「丁子朗今次豁出去，奸到出汁！」、「個畫面都幾重口味，撕黑絲仲要錫腳？電視出得街？」、「好期待佢同陳豪嘅終極對決！」亦有不少網民關心其他角色的命運：「馬貫東唔好死呀！佢係全劇最好嘅人！」、「張曦雯同劉佩玥反面，肯定好好戲！」、「劇情愈來愈緊張，晚晚追到好肉緊！」