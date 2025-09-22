《俠醫》丁子朗壞事做盡｜結局周迷姦張曦雯畫面曝光 撕黑絲狼吻腳挑戰尺度！

TVB劇集《俠醫》結局周劇情極度震撼！繼上周五（19日）劉佩玥（Moon）飾演的阿Nat因愛成恨，協助丁子朗（丁丁）飾演的鄧世鏗迷暈好姊妹張曦雯（Kelly）後，劇情在今晚（22日）將會推向高潮。丁子朗將會徹底獸性大發，對昏迷的張曦雯上下其手，根據官方釋出的預告，更會出現撕爛黑絲、瘋狂狼吻玉足等極盡視覺衝擊的畫面，張曦雯最終能否保住清白逃出魔掌，引發全城關注！