《俠醫》丁子朗奸角上位 失控刀捅老豆鄭子誠 直播自爆連阿媽都睇唔過眼

TVB劇集《俠醫》今晚（26日）迎來大結局，劇中由丁子朗飾演的超級奸角「鄧世鏗」在昨晚劇情中徹底黑化暴走，竟親手用刀捅向老豆鄭子誠，場面極度震撼！畫面見到鄭子誠倒地生死未卜，而丁子朗更奸到走火入魔，預告中更會綁架虐待劉佩玥及張曦雯，究竟他還會做出幾多喪心病狂的行為？