《俠醫》丁子朗奸角上位 失控刀捅老豆鄭子誠 直播自爆連阿媽都睇唔過眼
昨晚劇情高潮 丁子朗失控刀插鄭子誠
《俠醫》結局周高潮迭起，在昨晚（25日）播出的第19集，「兩代奸人」鄭子誠與丁子朗的矛盾終於爆發。劇情講述鄭子誠飾演的力圖，因兒子世鏗（丁子朗飾）將親姊（盧宛茵飾）推落樓梯而深感內疚，加上有感兒子已走火入魔，遂要求他自首。豈料世鏗不但毫無悔意，更反過來逼老豆為他頂罪，甚至在母親阿鳳（江欣燕飾）面前，大爆力圖偷食的秘密，企圖一鑊熟。在兩母子聯手夾擊下，力圖被逼至死角，混亂中阿鳳意外被撞暈，徹底瘋狂的世鏗竟拿起利刀插向親生父親，令其生死未卜，劇情驚爆程度讓觀眾看到目瞪口呆。
丁子朗奸到阿媽都頂唔順 直播爆收千字投訴信
丁子朗這次飾演的奸角「鄧世鏗」奸出超高人氣，被網民封為「TVB 年度最喪心病狂角色」。他日前在直播中笑言，因角色太乞人憎，竟收到觀眾數千字的「投訴信」，內容是鬧爆他不懂投資就不要亂投資。丁子朗更自爆連自己媽媽也看不過眼，直接質問他為何要演這種角色，他引述媽媽的說話：「我阿媽都頂唔順，問我可唔可以唔好做呢啲嘢，問我做咩強姦人。」可見其奸角形象確實入木三分，成功引起全城熱話，連家人也忍不住要「投訴」。
兩代奸人鬥戲 鄭子誠演活良心奸角獲激讚
相對於丁子朗的極致邪惡，鄭子誠這次飾演的「良心奸角」力圖則贏得不少同情分。他將角色前期陰濕鹹濕、後期良心發現的懦弱廢柴感演繹得淋漓盡致，尤其向老婆終極咆哮：「如果我唔出去搵女，我心理不平衡呀！」一句，更是充滿戲劇張力。監製陳萍在直播中也認證鄭子誠拿捏得非常好，將角色「蠢得嚟好 Cute」的特質完全展現。同劇的陳豪更搞笑地爆料：「我覺得呢個角色好適合佢，佢根本唔使做。」更激讚他的聲音充滿魅力：「佢啲戲喺把聲度，好有魅力，壞都壞得好 Romantic。」
網民洗版式狠批丁子朗 「奸過李子浩」
對於「兩代奸人」的終極對決，網民反應極為熱烈，討論區被洗版式留言塞爆。大部分觀眾都狠批丁子朗的角色，直言「睇到眼火爆」：「真係衰到貼地，連老豆都夠膽殺，演衰人演得太好了」、「太心寒了」、「喪心病狂已經不足以形容他了」。同時，網民亦大讚丁子朗演技大躍進，甚至將他與鄭子誠在《真情》的經典奸角比較：「丁子朗奸過李子浩好多倍！」、「喺丁子朗面前，鄭子誠壞人都變好人」。亦有大量留言力撐鄭子誠：「有良心嘅奸人都幾難演繹，不過你都做到！」、「鄭子誠個角色好慘」。