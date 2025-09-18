《俠醫》劉佩玥為爭陳豪豁出去｜濕身淋冰水苦肉計失敗 怒摑張曦雯爆衝突揭驚人真相？
劉佩玥醋意大發 醫院怒摑張曦雯爆金句
在昨晚播出的劇情中，劉佩玥飾演的阿Nat眼見心上人為民（陳豪飾）與Rachel（張曦雯飾）感情升溫，醋意大爆發，竟想出淋冰水加狂吹冷氣的苦肉計，企圖扮病博取為民關心。誰知人算不如天算，求醫期間竟遇上Rachel突然暈倒送院，為民心急如焚，完全無視苦苦哀求的阿Nat。大受打擊的阿Nat理智線斷裂，直衝到醫院病房與Rachel對質，更爆出連串金句：「點解你咩都冇做就可以乜都有，點解我咩都做晒我就乜都冇呀！」情緒失控下更出手怒摑Rachel一巴，再瘋狂拉扯其頭髮，幸得為民及時趕到阻止，火爆場面令觀眾看得相當肉緊。
張曦雯親揭掌摑真相：「寧願對手大大力打」
對於這場激烈的掌摑戲，張曦雯（Kelly）受訪時大方透露，觀眾看到的版本其實是重拍片段，為了追求最真實的效果，她與劉佩玥（Moon）一早商量好要「真摑」。她笑言：「因為嗰場係重拍，所以Moon係摑咗我好多次架喇，哈哈！其實拍呢啲戲寧願對手大大力打落嚟，一吓唔使NG仲好，因為唔使驚就位同反應唔夠真實。」Kelly更大讚與Moon合作愉快，表示大家會坦誠溝通所有細節，更透露兩人拍完激烈的掌摑戲後，「一cut機又嘻嘻哈哈」，足見二人私下關係極好，專業精神可嘉。
張曦雯黑絲Look掀熱話 擒高趷Pat晒S身形勁吸睛
張曦雯在劇中放下女神形象，以爛撻撻兼不顧儀態的姿態搞笑演出，獲封「零包袱表情包」。而她劇中的黑絲行政Look更是掀起網上「黑絲旋風」，成為熱話。其中一幕她身穿黑絲爬上高梯擺放藥油，盡顯無敵美腿與S形美好身段，畫面極度吸睛。Kelly坦言這個動作難度極高：「因為又要擒上梯、又要趷Pat、對腳又要擺得好靚咁，係好高難度架。」此外，劇中她因懷疑自己患乳癌而有「自摸」檢查的場面，她直言拍攝時「最驚走光」，幸得監製及導演貼心溝通，在令她安心的狀態下完成拍攝，相當專業。
網民激讚兩位主角：「演技大爆發睇得好過癮！」
劇集播出後，網民對劉佩玥與張曦雯的激烈對手戲反應熱烈，討論區被洗版！不少網民大讚兩人演技出色：「劉佩玥啲呷醋樣做得好到位，睇到好想打佢，即係代表佢做得好成功！」、「女人打交真係好恐怖，扯頭髮嗰下好逼真！」亦有大批觀眾被張曦雯的演出圈粉：「Kelly完全冇女神包袱，反白眼超好笑！」、「黑絲造型不得了，對腳真係無敵！」、「估唔到佢哋打完交，鏡頭後感情咁好，好專業！」。