《俠醫》劉佩玥為爭陳豪豁出去｜濕身淋冰水苦肉計失敗 怒摑張曦雯爆衝突揭驚人真相？

昨晚《俠醫》劇情極度火爆！劉佩玥為爭奪陳豪，不惜上演濕身淋冰水苦肉計，可惜慘遭無視。醋意大發的她更直踩醫院，怒摑情敵張曦雯兼瘋狂扯頭髮，場面震撼！不過，原來掌摑戲份背後另有內情，二人停機後真實反應更令人意想不到！