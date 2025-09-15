俠醫 ｜ 張曦雯譚凱琪姊妹情意外爆紅 公開告白「I love you家姐」竟然有這個原因
TVB新劇《俠醫》播出以來，除了陳豪的精湛演技備受關注外，張曦雯與譚凱琪這對姊妹花的溫馨互動更是意外成為觀眾熱議焦點。兩人不但在劇中的姊妹情深深打動觀眾，私下的友誼更是讓人羨慕不已。
戲裡戲外感情如家人
張曦雯日前在社交平台分享與譚凱琪的大量花絮合照，兩人無論在鏡頭前後都展現出極好的默契。最令人動容的是，Kelly更在貼文中留言：「兩姊妹日常 I love you 家姐」，這句暖心告白瞬間融化了無數網民的心。從照片可以看到，兩人就像真正的姊妹一樣親密，完全沒有任何隔閡。這種真摯的友情在娛樂圈中實屬難得，也難怪會引起網民的熱烈討論。
網民大讚姊妹情真摯動人
看到兩人的互動，網民們紛紛留言表達感動之情。有網民留言「家姐阿妹好sweet」、「曦雯似家姐凱琪似呀妹」，更有人大讚「套劇好睇」。這些正面回應反映出觀眾對兩人在劇中表現的高度認可。網民們普遍認為兩人的姊妹情演得非常入肉，完全沒有造作的感覺，反而像是真正的家人一樣自然。這種真實感也正是《俠醫》獲得好評的重要原因之一。
譚凱琪自閉症角色獲激讚
在《俠醫》中，譚凱琪飾演患有自閉症的姊姊穎茵，這個角色對她來說是一個不小的挑戰。但憑藉著精湛的演技，她成功詮釋了這個複雜的角色，獲得網民一致好評。觀眾大讚她「演得好好，不同類型的角色都能駕馭」，更有人認為她「有點佘詩曼的影子」。這個角色不但展現了Zoie的演技實力，也為劇集增添了更多溫情元素。
真摯友情成劇集亮點
張曦雯與譚凱琪在《俠醫》中的姊妹情已經成為劇集的一大亮點，兩人的化學反應和真摯演出深深打動了觀眾。她們私下的友情更是為這段螢幕姊妹情增添了真實感，讓觀眾看得更加投入。這種戲裡戲外都如此溫馨的友誼，在香港娛樂圈中確實難能可貴，也為《俠醫》這部劇增加了不少話題性和觀看價值。
圖片來源：IG@kelllycheung資料或影片來源：原文刊於新假期