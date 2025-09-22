《俠醫》結局丁子朗大尺度演出深感壓力！狼吻張曦雯自爆NG逾20次感挫敗
丁子朗化身餓狼撕爛張曦雯黑絲
根據官方發布的劇照，《俠醫》的劇情將會推向高峰。丁子朗飾演的鄧世鏗將會對被迷暈的張曦雯（Kelly）上下其手，為此場口可謂豁出去，不但大晒為角色苦練的強勁胸肌及朱古力腹肌，更展現出極度急色和奸險的表情，其中一幕他更猖狂地撕爛張曦雯的黑絲，並瘋狂狼吻其右腳，整個畫面極具視覺震撼，預告著角色已徹底失控。
丁子朗自爆NG逾20次感挫敗
對於這場挑戰電視尺度的強姦戲，丁子朗形容是入行以來最大挫敗，坦言難以衝破心理關口。他透露拍攝過程極不順利，足足NG了20多次，創下個人拍劇以來的紀錄。丁子朗表示：「尤其是強姦戲，那場戲要求角色變態地至由腳部開始親吻至頭部，張曦雯拍攝前已告知我觸碰哪個位置，但我拍了很多次仍演不好。拍完後感到挫敗，非常不開心，懷疑自己能否勝任後續的殺人戲。」
劉佩玥因愛成恨出賣好姊妹
這場驚心動魄的迷姦戲碼，背後推手竟是張曦雯的好姊妹劉佩玥。劇中劉佩玥飾演的阿Nat因深愛陳豪，但對方卻心繫張曦雯，最終被憤怒與妒忌沖昏頭腦，選擇與鄧世鏗同流合污，親手向好姊妹落藥。據悉在結局周，張曦雯與劉佩玥將會上演一場歇斯底里的瘋狂互罵戲份，姊妹情誼徹底破裂。
結局周丁子朗大開殺戒
鄧世鏗的暴走並不止於侵犯張曦雯，他在結局周將會喪盡天良，對所有眼中釘趕盡殺絕。除了繼續對付頭號敵人凌為民（陳豪飾），更會大開殺戒，鏟除所有阻礙他的人。為了對抗鄧氏「三大惡人」，盧宛茵飾演的鄧淑歡打算將公司股權轉讓給凌為民，卻遭到鄧氏父子出盡陰招阻撓，劇情相當緊湊。
馬貫東腦瘤復發單挑丁子朗生死未卜
除了家族鬥爭，其他角色似乎亦難有好下場，凌為民的好兄弟阿祖（馬貫東飾），早前已出現無故暈倒及流鼻血的症狀，暗示其腦腫瘤有復發跡象，結局最後5集病情更會急轉直下。向來重情重義的他，因看不過眼鄧世鏗的惡行，竟不顧自身安危，單人匹馬與已徹底瘋狂的鄧世鏗進行肉搏對決，生死未卜！
