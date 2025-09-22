《俠醫》結局丁子朗大尺度演出深感壓力！狼吻張曦雯自爆NG逾20次感挫敗

無綫劇集《俠醫》劇情進入結局周，氣氛推至最高峰，最新劇情發展更是挑戰電視尺度！丁子朗飾演的奸角將會對被迷暈的張曦雯上下其手，更上演撕爛黑絲兼狼吻玉足的衝擊性場面，畫面極盡瘋狂，究竟張曦雯的命運最終會如何？