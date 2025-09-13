郭柏妍《俠醫》演垂死病人演技爆發｜含淚告別陳豪超催淚 網民睇到心痛：嘴唇都有戲！
昨晚一集《俠醫》郭柏妍演技大爆發 演活垂死病人
在昨晚的劇情中，郭柏妍飾演的凌敏儀受盡病魔折磨，先是睜著無辜大眼問哥哥陳豪：「阿哥，我以後係咪好唔番？」，畫面令人心酸。其後她即使已痛得睜不開眼，仍為了不讓哥哥擔心，強行睜大眼擠出微笑，兄妹情深叫人動容。到臨終一刻，她辛苦得不斷抽搐，流著滿臉淚水，努力地擠出微笑向哥哥道別，並約定來生再做兄妹：「哥，我希望下一世可以再做你個妹，你盡咗力架喇，唔好怪自己。」隨著心跳監測器響起，她口部不受控地顫抖，生命流逝的痛苦與無奈演繹得淋漓盡致，演技大獲好評。
監製April欽點郭柏妍演繹 揭露揀中佢一大原因
郭柏妍這次超水準的演出，原來是監製April的慧眼識英雄。據悉，監製April當初是親自指定要由Rosita飾演陳豪妹妹這個悲情角色，全因看中了她天生帶有一種惹人憐惜的特質。監製認為這種氣質能讓觀眾更投入角色的悲慘遭遇，更能共情角色的痛苦。從網民的熱烈反應看來，監製的眼光確實非常準確，Rosita的演出成功牽動了每一位觀眾的心，成為劇集的一大催淚彈，令人印象深刻。
馬貫東演活超級二等兵 網民封港版李光洙
劇集除了有郭柏妍的催淚演出，亦有馬貫東擔任「搞笑擔當」，為劇情帶來調劑。馬貫東飾演的梁彥祖，是陳豪的老死，卻意外戀上劉佩玥飾演的「拜金機心綠茶婊」阿Nat，從此化身「超級二等兵」。他對女神管接管送、照顧周到，甚至為了幫對方撿回裸照而冒雨在叢林中搜索，結果搞到自己發高燒。馬貫東憑著多元化的「兵級」逗趣表情包，成功塑造出一個又蠢萌又深情的角色，被網民大讚有經典喜劇角色「化骨龍」的影子，更封他為「港版李光洙」。
網民洗版式討論 狠讚郭柏妍演技又笑爆馬貫東
《俠醫》昨晚播出後，網上討論區瞬間被洗版，輿論走向兩極，一邊是為郭柏妍的演出感到心痛，另一邊則被馬貫東的喜感演出笑翻。大批網民留言力撐郭柏妍：「呢套戲每次郭柏妍出場都搞喊我…」、「嘴唇都有戲、演得好郭柏妍。」、「如果我是陳豪，自己妹妹都醫不好，我都心痛死」。同時，亦有大量網民認證馬貫東的搞笑功力：「表情好多、好搞笑」、「我睇嗰陣被佢啲眼神笑死」、「演得很自然，他日常都是這樣嗎？」、「祝福你終有一日榮升將軍！」，可見兩位演員的演出都成功俘虜了觀眾。