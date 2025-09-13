郭柏妍《俠醫》演垂死病人演技爆發｜含淚告別陳豪超催淚 網民睇到心痛：嘴唇都有戲！

昨晚（12日）播出的劇集《俠醫》迎來催淚一幕，郭柏妍（Rosita）客串飾演陳豪妹妹凌敏儀，在病床上含淚告別哥哥，場面極度傷感！Rosita將角色被病魔折磨至死的痛苦演繹得淋漓盡致，從顫抖的嘴唇到無力的身體，每個細節都讓觀眾看得心碎，網民更激讚她「連嘴唇都有戲」，究竟她為角色下了多少苦功？