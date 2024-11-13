鍾鎮濤被修哥斥責太遲娶范姜？！竟為1事拖對方逾10年婚期
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92歲的修哥胡楓近日開設了自己的YouTube頻道，當中一個網上訪談節目《修哥萬花筒》就搵來B哥鍾鎮濤做嘉賓，但節目中修哥竟然狠批鍾鎮濤一件事！
修哥 鬧鍾鎮濤太遲娶范姜
節目一開始，胡楓和鍾鎮濤一齊品嚐紅酒，但胡楓突然問起鍾鎮濤與其太太范姜的關係，並對鍾鎮濤多年後才求婚表示不滿。修哥問鍾鎮濤：「聽聞你認識范姜好耐？」鍾鎮濤回答：「識咗佢都廿幾年啦！」修哥即指著他鬧：「認識好耐，然後先同佢求婚……其實一個咁好嘅老婆，應該好快向佢表示呀嘛！」
鍾鎮濤試圖解釋全因自己要忙於還債：「我唔得閒呀！唔止我唔得閒，大家都唔得閒，我要還債，仲要做嘢，仲有好多大家要做嘅嘢，但係我哋個心，已經喺埋一齊……」不過修哥就拒絕收貨，繼續鬧爆他：「心？你冇名份喎，你唔啱，你真係唔啱！」
為補償太太多年後補辦婚禮
鍾鎮濤認同一直拖著不結婚，的確對范姜不公平，所以就算全世界都覺得他們是一對的時候，他還是要搞返個婚禮：「佢都明白我，所以好多年之後……雖然已經有兩個女，但係我地都要正正當當搞返個婚禮，嗰時啲仔女係花仔花女。」
他更指范姜等了他不只8年：「唔只八年啦，我個女（與章小蕙所生的鍾嘉晴）都好大。佢湊大咗我之前嘅仔女，生咗兩個細路，所以點只8年。我哋都結咗婚十年，好難得。」
先後誕兩女 20歲鍾懿出道做歌手
鍾鎮濤於1997年與前妻章小蕙離婚後，與台灣女友范姜素貞開始了長達多年的愛情長跑，並在2004年及2010年誕下兩名女兒鍾懿及鍾幗，直到2014年在峇里島結婚。今年20歲的鍾懿繼承了父親的音樂才能，在今年6月內地一場音樂節上正式出道做歌手。
撰文：東方新地圖片來源：YouTube@修哥萬花筒、IG@chloebee0321、IG@blqthe、微博@鍾懿Blythe、新傳媒照片庫