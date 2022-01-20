《東張》《 愛回家》雙線齊講倉鼠 神預言再現 無綫緊貼時事？
由於日前有倉鼠染疫，日前政府下「殺鼠令」，有關寵物店要把倉鼠及其他小動物交出人道毀滅，而購買了該批次倉鼠的市民亦要把倉鼠交給漁農署處理，為此不少市民都轟政府唔人道。無綫昨晚(1月19日)在《東張西望》及《愛·回家之開心速遞》都以倉鼠為話題，因為《愛回家》是一早錄影，當時未發生倉鼠事件，故被指神預言再現！
撰文：東方新地 圖片：《愛回家》影片截圖、《東張西望》影片截圖、《無綫娛樂新聞台》影片截圖
無綫黃金時段與倉鼠扯上關係
政府於1月18日公布因為有倉鼠染疫，採取了有殺錯無放過政策，有關寵物店要交出所有小動物(無論染疫與否)，而12月22日後購買了該批次倉鼠的市民都要交出，此舉令不少市民覺得政府唔人道，視生命如無物。無綫即在昨晚的《東張西望》派出主播探討事件，緊接住《東張》的《愛·回家之開心速遞》劇情又同倉鼠有關，有冇咁啱？
《愛回家》人鼠情未了
做完《東張西望》到《愛回家》，昨晚第1482集《Terry奇幻轉世》，講述大小姐(徐淑敏飾)個細佬Terry（李偉健飾）因為演技太差被網民恥笑，所以帶住本《轉世重生自學大法》上山修練，大小姐以為細佬失蹤，誤信神棍將細佬變蜥蜴再變成倉鼠轉世，發展出一場人與倉鼠的感情戲。
倉鼠都識做戲
最後大小姐奮不顧身的走出馬路保護倉鼠，倉鼠在緊急關頭又令大小姐冇畀人呃錢。劇中的灰白色倉鼠被塑造成識得演戲同講嘢，好可愛，大小姐仲話當佢係家人咁照顧，真係好應景！
大小姐為網民解開疑團
網民睇完《愛回家》，提出不少疑問，包括劇中倉鼠的下場及台前幕後接觸過倉鼠是否要檢疫，另外大家都質疑為何倉鼠染疫在前日發生，但《愛回家》可以咁快緊貼事時，如果是巧合，真是神預言再現。林淑敏與許家傑昨日為劇集宣傳時，被問到倉鼠出現有染疫個案，大小姐林淑敏解答了所有疑團，她表示這一集是在較早的時間已拍攝，而倉鼠在完成拍攝後由主人帶回家，所以大家都唔需要擔心。