《東張》《 愛回家》雙線齊講倉鼠 神預言再現 無綫緊貼時事？

由於日前有倉鼠染疫，日前政府下「殺鼠令」，有關寵物店要把倉鼠及其他小動物交出人道毀滅，而購買了該批次倉鼠的市民亦要把倉鼠交給漁農署處理，為此不少市民都轟政府唔人道。無綫昨晚(1月19日)在《東張西望》及《愛·回家之開心速遞》都以倉鼠為話題，因為《愛回家》是一早錄影，當時未發生倉鼠事件，故被指神預言再現！