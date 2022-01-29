倚天屠龍記｜王晶3.7億賀歲片淪網絡上映 最平5蚊人仔有得睇
由王晶編劇兼執導的新版《倚天屠龍記》近日公布將影片一變二，只於網絡平台上映，放棄院線市場。3億元人民幣（約3.7億港元）的大製作，依家最平5蚊人仔（約6港元）有得睇！
文：東方新地 ｜圖：[email protected]林峯、[email protected]小弟王晶
無緣內地院線變招網絡播出
1993年由王晶編劇兼執導的電影《倚天屠龍記之魔教教主》，由李連杰、張敏、邱淑貞等人主演，女主角趙敏最後的經典名句「我在大都等你」，讓觀眾一等就是29年。日前正式公布新版《倚天屠龍記》將於賀歲檔上映，並會分為兩集《倚天屠龍記之九陽神功》、《倚天屠龍記之聖火雄風》推出，日前更公布上映日期，前者1月31日上映，後者則定於2月3日，不過未知是否因疫情關係，電影無緣在內地院線公映，而是於內地網絡上播出！
《倚天屠龍記之九陽神功》預告片
最平5元人民幣有得睇
據知新版《倚天屠龍記》由籌備到拍攝足足花了超過3年時間，投資製作費高達3億人民幣（約3.7億港元），如今竟然在網絡平台上映，放棄內地院線市場，真的令人頗為意外！更有網絡平台推出迎新會員可享有優惠，最平5元人民幣（約6港元）就有得睇。而近日網上有多個不同宣傳預告片，當中可見林峯飾演張無忌、文詠珊（Janice Man）飾演趙敏，而其他角色亦花盡心思去挑選，有「宇宙最強」甄子丹客串演出張三豐、古天樂飾演張翠山、方中信演楊逍、黃浩然演韋一笑、梁琤飾演滅絕師太等，個個都是好戲之人。