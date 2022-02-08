倚天屠龍記｜周星馳愛將釋彥能化身大奸角成崑 月薪曾得28元 現擁近億身家
由王晶執導的新版電影《倚天屠龍記》分成兩部《九陽神功》及《聖火雄風》在內地網絡上推出，除了林峯、古天樂、Janice Man（文詠珊）、邱意濃、雲千千等一班主角外，飾演大奸角「成崑」的釋彥能亦備受觀眾關注，被稱「星爺」周星馳愛將的他，原來曾經有過月入僅得28元的經歷！
文：東方新地｜圖：《倚天屠龍記》劇照、《功夫》劇照、《新少林寺》劇照、《葉問》劇照、新傳媒照片庫
新《倚天屠龍記》釋彥能 成終極Big Boss
現年43歲的釋彥能今次在兩部新《倚天屠龍記》電影中，飾演大反派「成崑」，因偷練了少林派的金剛不壞秘笈，練成刀槍不入之身，武功甚至凌駕林峯飾演的張無忌之上，被網友封為《倚天》終極最強Big Boss，而現實中，釋彥能也是個出身自少林寺的武學高手。
12歲成為武僧
釋彥能本名張淑武，在山東出世，12歲於嵩山少林寺出家成為武僧，成為少林寺第32代弟子，取法號釋行宇。至2003年獲「星爺」周星馳賞識而演出電影《功夫》，自此還俗並成為武打演員。2011年他改名為釋延能，2014年再改名為現在的釋彥能。入行後他拍過《葉問》、《新少林寺》、《陀地驅魔人》等多部動作電影。
月入僅28元人民幣 捱餓堅持練功
釋彥能在做武僧的11年間，師從少林武僧總教頭德揚禪師，有指他自幼家境清貧，在1994年約15歲時，他的月薪僅得28元人民幣，每日都要捱餓工作和練功，令他經常體力透支，苦不堪言。直到他參加電影《功夫》試鏡時，獲「星爺」周星馳賞識，從200多名的武打演員中突圍而出，得以演出「十二路譚腿」咕哩強一角。
投資有道身家近億
投資有道的釋彥能，除了2014年在深圳成立「華人兄弟影業－釋彥能工作室」，以發展其電影事業外，近年又先後在內地和香港置業，再加上炒股投資，身家早已有近億港元。據知他曾以3千多萬港元在屯門購下一間豪宅獨立屋，現在已升值到約8,000萬港元。