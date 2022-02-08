倚天屠龍記｜周星馳愛將釋彥能化身大奸角成崑 月薪曾得28元 現擁近億身家

由王晶執導的新版電影《倚天屠龍記》分成兩部《九陽神功》及《聖火雄風》在內地網絡上推出，除了林峯、古天樂、Janice Man（文詠珊）、邱意濃、雲千千等一班主角外，飾演大奸角「成崑」的釋彥能亦備受觀眾關注，被稱「星爺」周星馳愛將的他，原來曾經有過月入僅得28元的經歷！