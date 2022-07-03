著名才子倪匡逝世 享年87歲 重溫「智慧老人」歷年金句
倪匡獲頒「終身成就獎」 十個字感言為全場帶來歡笑
2012年，倪匡獲頒「第31屆香港電影金像獎的終身成就獎」，當時徐克導演在介紹倪匡時，大讚對方是一位非常專業的前輩，而且唔改劇本，亦準時交貨。到倪匡現身領獎後，他即時大放笑彈，謂：「有啲暈暈地，唔係好企得住。頭先嗰啲介紹有啲發水㗎，大家注意。」當時在場的電影人已經被逗得捧腹大笑！及後倪匡從口袋拿出一張講辭，又謂：「大家唔使驚，我唔會講好長㗎啫，十個字左右。」
多謝大會，多謝大家，多謝！
席上觀眾聽畢後即時大笑歡呼！徐克即上前補問：「老師你一日寫兩萬字，你隻手到底有幾快呢？」倪匡再次謙虛回應：「冇辦法，我冇第二樣搵食本事嘛，唔識做導演，咪惟有博命寫！」
重溫「智慧老人」歷年金句：
倪匡講移民
近日移民潮再現，「移民」一詞更一度成為搜尋引擎排名的磅首，亦有人重提80年代「買島」的說法，倪匡在1989年ATV的清淡節目《今夜不設防》也講過：
英國不是有個荒島在南美洲嘛，都給香港人搬過去住有咩唔好？過多二、三十年，那裏已經可以係另一個香港。
倪匡談自由
2019年接受香港電台節目《鏗鏘說》的訪問，被主持人、資深大律師石永泰問到，他的小說作品《追龍》寫到，要摧毀一個城市，不必摧毀建築物，只要令這個城市的優點消失，問他覺得香港有甚麼優點消失，會導致它毀滅？倪匡說：
自由。言論自由是一切自由之母，沒有言論自由便沒有任何其他自由。
倪匡恥笑「扯線公仔講人話」
倪匡先生在2019年接受傳媒訪問時以扯線公仔呢個比喻去評論香港局勢，大家又點睇呢？不過就算放喺職場，如果遇到有啲上司只係大老闆嘅扯線公仔，都真係好難期望佢哋會企喺下屬嗰邊同大老闆爭取訴求⋯⋯
倪匡點睇示威衝突
「智慧老人」倪匡在幾年前接受多間傳媒專訪，大談對示威衝突的看法。倪匡形容200萬人和平示威是十分震撼，笑稱這是「世界奇蹟」。但隨著衝突升級，倪匡直言不贊同，認為示威者將機會給當政者去轉移視線，「古語叫『授人以柄』，即把劍給別人刺自己，好不智」。
倪匡話你知「人類點先會進步」
倪匡如何看「面子」
倪匡點睇「做壞事」
倪匡預言「大城市徹底被毁」
《追龍》雖然係1983年嘅作品，不過喺2022年睇返，一啲都唔過時！
倪匡講「奴性」
有人認為衛斯理系列科幻小說係「神預言」，大家點睇？