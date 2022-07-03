著名才子倪匡逝世 享年87歲 重溫「智慧老人」歷年金句

香港四大才子之一，著名作家倪匡在今天（3/7）下午安詳離世，享年87歲。倪匡出生於1935年，在90年代移居美國，隨後在2007年回流香港，更在2012年獲得第31屆香港電影金像獎的終身成就獎。多年來，​​倪匡曾以多個筆名執筆，其中最為著名的筆名為「衛斯理」、沙翁、岳川等。倪匡多年來以武俠、偵探、靈異等題材，創作出多個著名作品，其中《衛斯理系列》最廣為人知。香港文壇又一顆巨星隕落，令網民均大嘆可惜。以下整理了一下「智慧老人」倪匡歷年來的金句，特以此文，向這位偉大的作家致敬。