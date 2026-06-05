香港探秘地圖｜倪嘉雯疑被角色拖累 慘被叫返去兒童節目做「新蓋世寶」 翻查舊作力證有演技
《香港探秘地圖》倪嘉雯被批傻笑演成煩膠
倪嘉雯在《香港探秘地圖》中飾演的「王秀儀」是一個神經質且沉迷戀愛的搞笑擔當角色，然而她的演繹方式卻引來大量負評。有觀眾指出她在劇中一幕大聲責罵丁子朗的戲份中，聲音尖銳到令人難以忍受，更有網民直言「你果啲演技唔係叫青春活潑，而係鳩叫鳩笑就叫交足戲，係做出一個垃圾級嘅煩膠出嚟」。除了演技爭議外，她在劇中的造型亦成為攻擊目標，被諷刺穿得像「大排檔啤酒妹」，整體觀感廉價。部分偏激網民更直接建議她放棄演戲，回歸兒童節目做主持。
倪嘉雯回應爭議與過往獲獎紀錄形成強烈反差
事實上倪嘉雯並非毫無演技根底。她於2020年加入TVB後，憑藉清純外型與努力逐步累積口碑，更在《萬千星輝頒獎典禮2025》中奪得「最佳女新人」殊榮。在《法證先鋒VI：倖存者的救贖》中，她化上超逼真的「濕疹妝」飾演悲情少女，收起招牌甜笑演繹苦情戲，演技被盛讚「可圈可點」。而在《虛擬情人》中飾演被教授玩弄感情的大學生，淚崩一幕同樣獲得觀眾認可，她事後更自嘲「睇番自己嗰時嘅演技好幼嫩」，展現出對自我要求的態度。
從《新聞女王》文家軍小太陽到仙氣女神之路
回顧倪嘉雯的演藝歷程，她由兒童節目《Hands Up》的「甜品公主」起步，在《愛·回家之開心速遞》中客串超過30次，憑清純的「鄰家女孩Feel」獲網民讚賞「勁pure勁ture」。其後在《新聞女王》系列中飾演SNK記者Amber，與佘詩曼的對手戲深受觀眾喜愛，獲封「最美過鏡女同事」及「文家軍小太陽」。她更因酷似陳自瑤而被封為「嫩版Yoyo」，在《正義女神》中的登山造型更令內地網民瘋狂截圖，封她為集合陳自瑤、徐淑敏及龔嘉欣優點的「混合體女神」。
網民兩極評價反映角色設定與演員實力錯配
今次《香港探秘地圖》的爭議在網上引發兩極討論。有網民翻出她早期在《開心速遞》的片段留言「開心速遞扮記者，鄰家女孩Feel係覺得呢條女係有前途」，認為她本身條件優秀，問題出在角色設定過於浮誇。亦有網民指出她過往在苦情戲中的表現證明她有演技底子，今次純粹是首度挑戰神經質喜劇角色而水土不服。不過亦有人毫不留情地表示「算把啦，你都番去Hands Up做新蓋世寶啦」，認為她不適合擔當重戲份角色。