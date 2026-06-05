香港探秘地圖｜倪嘉雯疑被角色拖累 慘被叫返去兒童節目做「新蓋世寶」 翻查舊作力證有演技

倪嘉雯在TVB劇集《香港探秘地圖》首度擔任第二女主角，飾演神經質「戀愛腦」少女「王秀儀」，卻慘遭觀眾狠批演技浮誇、聲線刺耳，甚至有網民叫她「返去做《Hands Up》」。然而翻查她過往演出紀錄，這位曾奪「最佳女新人」的仙氣小花並非沒有實力，今次似乎是角色設定與造型累事。