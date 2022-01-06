倪晨曦露腰裝配超短裙look出事 網友批評：腰長腳短好肉酸！
倪晨曦（Elva）雖然已經結婚生B，但成為了人妻人母後依然省鏡。日前她在IG分享穿上時裝品牌的宣傳照，一身露腰短裙look大晒弗爆身材，不過因為照片視覺比例奇怪，卻慘被網民批評：「腰長腳短好肉酸」！
文：東方新地 ｜圖：[email protected]、連登討論區截圖
大晒弗爆小蠻腰
IG女神倪晨曦（Elva）出名樣貌標緻甜美，又擁有174cm模特兒身高，雖然已經結婚生B，但成為了人妻人母後依然索爆，是各大時尚服裝品牌的寵兒。日前倪晨曦在IG分享最新一季時裝品牌的宣傳照，她以一身露腰超短裙look登場，露出誘人小蠻腰，身材fit到漏，倪晨曦並在IG留言道：「帶你們欣賞miu miu ss22的collection、9月看秀的時候還笑說穿這一季的衣服要先練定馬甲線，時間怎麼過的那麼快，腹肌還沒練好，春裝已經來了，你們條腰都ready了嗎？我almost ready」自信心十分。
網友批評：腰長腳短好肉酸！
雖然有粉絲大讚倪晨曦身材好：「生完好似冇生過咁」、「苗條迷人」、「條腰太瘋狂了」等，不過亦有不少網民批評照片視覺比例奇怪，白白浪費了她的好身材，更紛紛在討論區留言：「好怪輯相，好肉酸，腰長腳短，我係你十幾年粉絲」、「究竟係人著衫，定衫著人」、「比例搞衰咗」。