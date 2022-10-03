倪晨曦第2胎大晒文藝式水底孕照 一張圖吸近4萬Like

IG女神倪晨曦 (Elva) 於2020年與圈外老公Vincent結婚，並於同年11月初誕下仔仔，展開了一家三口的幸福生活。今年（2022年）父親節6月時她宣佈懷有第2胎，兩年抱兩將在11月將變成一家四口，臨盆在即，她決定挑戰拍攝文藝式唯美水底孕照！