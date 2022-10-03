倪晨曦第2胎大晒文藝式水底孕照 一張圖吸近4萬Like
為新相籌備兩個月
為了將自己美麗一面留低，倪晨曦為呢輯相足足籌備兩個月。她雖然已有第一胎經驗，但來到第二胎還是有種種情緒問題和不適；不過倪晨曦仍然用心設計她的孕照，結果相片效果非常美麗，網友都大加讚賞，圖輯更成為吸過like神器，其中一張更加吸超過3.7萬like！
盤點16個女藝人唯美孕照
不少女藝人懷孕都會喜歡留低一輯孕照作為紀錄，這些孕照亦經常拍得非常唯美，令人讚賞，以下就盤點16位媽媽藝人以及她們的孕照給大家觀賞！
1/楊茜堯黑色套裝影孕照孕照原來有得夾
楊茜堯（舊藝名楊怡）早前秘密誕子，成功和老公羅子溢（舊藝名羅仲謙）湊成好字，她在主演的《家族榮耀》熱播時，在社交網貼出陀第二胎時的型格孕照；她身穿黑色套裝，捧住大肚，有型有格。她在40歲果年（2020年）二月情人節前夕，同老公喺IG再發布靚靚孕照公布懷孕，4月女兒 Hera 剖腹出世。陀阿女時就著白色衫，陀阿仔就黑色衫，好似連衫都夾過咁。
2/熊黛林陀孖女 挺巨肚影孕照
相中見熊黛Lynn笑得開心燦爛，雖然腹大便便但四肢仍然纖瘦，絕對是準靚媽咪，而穿起吊帶裙的Lynn，上圍都升級了不少。至於爸爸郭可頌亦愈來愈fit，手臂肌肉盡現，看來做型爸單手抱B都無問題。Lynn話：「一直老公都好照顧我，有了BB後老公更事事以我為先，我覺得好開心，睇得出自己真是無嫁錯人。」
3/倪晨曦最賞心悅目大肚婆
原定2020年舉行婚禮結婚，計劃被疫情打亂，不過女神倪晨曦嘅造人大計如期實行，陀住六個月大肚繼續做瑜伽繼續影靚相，精緻五官加上完美體態，絕對係最賞心悅目嘅大肚婆。其後趕及在BB出世前在香港完成註冊儀式，去年初在同老公於夏威夷茂宜島舉行婚禮。
4/吳若希懷第二胎
2017年當紅時期突然宣布懷孕，先生女後結婚絕對係意料之外，2020年六月，28歲嘅吳若希同老公何兆鴻有共識下成功再懷第二胎，大女 Giselle 正式做家姐！吳若希陀住囝囝時，影了幾輯孕照，有室外﹗（圖片來源：IG＠jinnyng）
5/李亞男再添一女
李亞男同王祖藍2015年結婚，18年尾宣布囡囡Gabrielle誕生，前年中二人再次傳來喜訊，第二胎雖然又係陀女，不過見李亞男依然狀態大勇，老公祖藍吸金能力又強，生多兩個肯定不成問題。
6/陳凱琳2年抱兩
13年當選港姐冠軍、15年與當家小生鄭嘉穎譜戀曲、18年結婚、19年產子、2020年7月誕下細仔Yannick， 未夠三十歲的陳凱琳呢五年人生夠晒精彩。陀住第二胎的Grace晒出一批穿著裸色泳衣的孕照，長髮飄逸，陀B的她未有新染髮更突顯自然美，舉手投足意態撩人，且明顯升cup，雖然老公同囝囝未有入鏡，不過齋睇Grace都夠數！
7/賴慰玲至索大肚相
賴慰玲在《反黑路人甲》飾演霸氣十足嘅「蔣家大小姐」，向來是好戲之一的她，一早係媽媽輩，17年與舞台劇演員結婚再宣布有喜，當時都影過至索大肚相。
8/孫慧雪白雪雪索爆大肚相
16年結婚，雪雪孫慧雪嘅囝囝Riley 今年已經三歲大，三年前都影過白雪雪索爆大肚相，不過呢幾年拍劇拍不停又搞生意，似乎暫時無意追多個。
9/岑麗香顏值高索媽
香香公主岑麗香19年三月誕下囝囝Jacob榮升人母行列，顏值高觀眾緣好冇理由浪費，話咁快收身後即復出拍劇擔任新劇《BB大晒》女主角。去年五月再誕下次子Julias。
10/胡杏兒肥完又瘦瘦完又肥
胡杏兒17年誕下長子Brendan後，三年抱兩於19年再誕下次子Ryan，去年四月再誕下細仔Liam，肥完又瘦瘦完又肥，杏兒經已駕輕就熟對身形控制自如！
11/鍾嘉欣三年抱兩
16年宣布結婚，跟手就三年抱兩，先後誕下囡囡Kelly同囝囝Jared，得天獨厚嘅鍾嘉欣未有因為陀B而走樣。
12/譚凱琪婚後迅速有喜
事業心一向強、又話明婚後都會保持工作，點解譚凱琪之前突然辭演新劇《BB大晒 》？之唔係婚後迅速有喜囉！陀住六個月巨肚，Zoie 早前都拍過大肚寫真，留低最美回憶，雖然升呢人母，但Zoie話不會放棄演藝夢，仲話好恨攞奬㖭。
13/雨僑唯美大肚照
雨僑與拍拖七年嘅男友羅力威結婚，在情人節宣布懷孕，身兼美容KOL拍番輯唯美大肚照係指定動作。
14/官恩娜索過陀第一胎
官恩娜15年與中法混血醫生男友結婚，15年誕下長子Gabriel，17年宣布再次懷孕，相隔兩年再拍孕照，仲索過陀第一胎！
15/陳敏之索腿天后零走樣
索腿天后陳敏之16年懷孕，年尾誕下兒子雷子樂。其實無論做女嗰陣、大肚時期到如今年過四十，索腿天后一直都保持到一副好身材。
16/陳嘉寶Anjay陀第三胎首影孕照
兩女之母陳嘉寶陀第三胎才首次正式拍攝懷孕照，得天獨厚的陳嘉寶懷胎九個月，四肢仍然纖幼，當日以bra top 配襯多套時尚服飾，型格中帶有自由赤裸的感覺，baby bump猶如赤裸的生命在母親的體內孕育出來，做慣模特兒的陳嘉寶竟然不太習慣，大嗌感覺赤裸裸的！
笑自己似豬八戒
陳嘉寶表示：「大家成日問我個肚喺邊？過去兩胎成日問我點解唔影？今次就影嘞，做個紀念，同埋滿足大家嘅好奇心，其實我係有肚㗎！今次就攞出嚟畀大家睇吓啦！呢個感覺好赤裸、太性感嘞！就算冇BB嘅時候都好少露腰，所以拍攝時會覺得自己好似豬八戒有個大肚腩，哈哈哈﹗」
讀者留言