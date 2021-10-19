假冒女團｜Anson Lo盧瀚霆男扮女裝組女團 被4女神圍好艷福

Mirror成員Anson Lo盧瀚霆首部電影《假冒女團》預告11月上映，Mirror人氣高企，廣告、綜藝節目、劇集、電影做唔停，Edan呂爵安和姜濤都被安排拍戲，而《假冒女團》是Anson Lo首部電影，在戲中盧瀚霆同樣飾演偶像團體，不過並非男團而是女團，以卧底身份女扮男裝與4女組女團，女扮男裝除了重妝還要著女裝﹗

文：東方新地｜圖：《假冒女團》facebook、李靜儀IG、