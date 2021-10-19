假冒女團｜Anson Lo盧瀚霆男扮女裝組女團 被4女神圍好艷福
文：東方新地｜圖：《假冒女團》facebook、李靜儀IG、
假冒女團｜Anson Lo首演喜劇
Anson Lo盧瀚霆在港版《大叔的愛》與飾演田田的Edan的感情戲，感動了不少劇迷﹗在電影《假冒女團》中，盧瀚霆為查案而男扮女裝，打扮、妝容以至聲線都要扮成女仔，與之前演過的角色相當不同﹗
假冒女團｜Anson Lo盧瀚霆自認似女仔
《假冒女團》由ViuTV劇集《地產仔》導演徐梓耀執導，監製是Charlie Wong， 劇情講述一間經理人公司以造星為由招募女團去進行欺詐，Anson Lo盧瀚霆則飾演卧底潛入查案，並與蘇皓兒（Chloe）、Super Girls李靜儀（Heidi）、 陳紫萱（Summer）同《造星3》李炘頤（Alina）組成女團。盧瀚霆曾在訪問表示首次拍電影有很多第一次，包括同一大班女仔合作及組女團，他又指覺得女團同男團相似：「可能我太似女仔，最感覺到女團感覺係一齊排舞嘅時候，都會諗韓國女團係咪都係咁﹗」
訪問中Anson Lo被問到可被四位女團員當成「姊妹」？ Alina搶答指她們都好男仔頭，應該是大家都當成兄弟，Anson Lo則答自己是電影新人，拍攝以來得到大家照顧﹗」Anson Lo表示唔介意男扮女裝，在戲中更要嗲聲嗲氣開live賣調經藥品，毫不尷尬，好入戲﹗
盧瀚霆被譚耀文大讚
《假冒女團》演員還有譚耀文、林敏驄及ERROR成員193(郭家駿），林敏聰飾演縮骨老闆，193坦言面對愛爆肚的前輩感到好大壓力，但過程好搞笑，好期待作品出街﹗而譚耀文對首次合作的Anson Lo有讚無彈，大讚對方勤力、心態好又夠專業。
林敏驄在戲中扮演mean爆老闆，拍攝時不停爆肚﹗193話超大壓力﹗（圖片來源：羅浩銘IG）
舞台劇演員出身的陳紫萱Summer與193拍戲時自拍﹗（圖片來源：陳紫萱IG）
李靜儀Heidi不捨煞科
女團出身的李靜儀煞科時千字文感想：「 剛剛才感覺到和大家培養出默契，便要帶著不捨說再見， 在香港要開拍一套本土電影已經很難，更不要說疫情了。所以當知道要開拍的時候真係好高興，亦都好感恩小女子能夠參與當中，容許我一一道謝。」
大隻仔羅浩銘構思《假冒女團》劇本
羅浩銘構思外更參與幕前演出及動作指導，在IG寫道：「假冒女團電影，係我演藝生涯一個里程碑。由故事背景，人物設定，前期準備，睇景，道具，服裝搭配，我都有參與其中，學到好多新知識。同時係我第一次為電影做動作設計，身兼兩職。角色上都係一個突破，從來沒有演過這樣的人物設定。希望觀眾會喜歡和記得我這次的破格演出。」
故事大綱：
國際保障未成年少男少女身心健康發展協會會員Dr.K(#譚耀文)質疑司徒老闆（#林敏聰)舉辦的選秀活動「新星產線」利用年輕人追夢的心理，從中榨壓勒索，嚴重危害大批青少年身心發展，然而協會目前面臨營運困難，只好將貨就價重新聘用被革職的問題會員雷紫荊（盧瀚霆飾)協助調查，意外令娛樂記者夏日葵（蘇皓兒飾）、九線歌手白百合（李靜儀飾）及解救堂妹元萱（陳紫萱飾）的元螢（李炘頣飾）組成假冒女團參賽…