26歲女打邊爐後喉嚨痛猝死！｜求診10分鐘內死亡 專家揭「會厭炎」恐怖真相

一名26歲女子日前開心食完麻辣火鍋，翌日竟因喉嚨痛及呼吸困難求診，短短10分鐘內便不幸猝死，過程極之駭人！醫生事後揭發致命元兇竟是急性「會厭炎」，原來高溫食物隨時引發死亡危機，究竟這種病與普通傷風感冒有何分別？又該如何預防？