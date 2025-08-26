26歲女打邊爐後喉嚨痛猝死！｜求診10分鐘內死亡 專家揭「會厭炎」恐怖真相
女子食麻辣火鍋後極速殞命
根據節目《健康新聞報道》引述的個案，鄭州一名26歲女子下班後與朋友享用麻辣火鍋，豈料翌日喉嚨劇痛，更出現呼吸困難的症狀。她隨即趕往醫院求診，但一到醫院就暈倒，醫護人員立即進行搶救，惜最終回天乏術，由求診到死亡整個過程僅10分鐘！醫生經檢查後，發現該名女子的會厭明顯腫脹，推斷死因是由急性「會厭炎」引起，情況極為罕見且兇險，令人聞之色變。
醫生拆解會厭炎致命原因「嚴重可致窒息死亡」
為了解開「會厭炎」的致命之謎，節目邀請耳鼻喉專科何心謙醫生詳細解釋。何醫生指出，會厭是位於喉嚨深處的一塊軟骨，主要功能是在我們進食時，像蓋子一樣蓋住氣管，防止食物誤入呼吸道。一旦會厭因細菌感染或被過熱的食物（如麻辣火鍋）灼傷而發炎腫脹，便會阻塞呼吸道，引致吞嚥困難，嚴重者更會窒息死亡。何醫生提醒，會厭炎的症狀與傷風感冒相似，但關鍵分別在於會厭炎會出現「嚴重喉嚨痛、吞嚥困難及呼吸困難」，而傷風感冒則多伴隨鼻塞、流鼻水等。他特別警告，小朋友的喉嚨比成人更幼細，若患上會厭炎，致命風險更高，家長絕對不能掉以輕心。
搭長途機同樣有死亡風險 專家警告經濟艙綜合症
除了飲食危機，原來搭飛機亦暗藏殺機！節目中另一案例提到，一名30歲女子從奧克蘭乘搭11小時長途機抵達廣州後，在機場突然暈倒，送院後出現心室顫動，最終不幸離世。心胸肺外科專科朱信謙醫生解釋，這正是俗稱的「經濟艙綜合症」，病發率約為每4,500程長途航班就有1宗。朱醫生警告，長時間處於狹窄空間且缺乏運動，血液循環會變差，容易在腿部形成深層靜脈血栓，若血塊流至肺部，便會引發致命的肺栓塞。他建議乘客在機上應補充足夠水分、每一至兩小時起身伸展、多活動腳踝及按摩雙腳，以減低風險。
盤點全球醫學奇案 倫敦男巨鵰太大竟致骨折
節目亦搜羅了世界各地的醫學奇案，其中一宗令人啼笑皆非。倫敦一名41歲男子，因擁有長達14吋半（約37厘米）的巨型生殖器官而成為「世界之最」，卻也因此招來橫禍。日前他在家中沐浴時，因生殖器官過於巨大，完全遮擋了他的視線，令他未有察覺地上的沐浴露殘漬，結果不慎滑倒，導致身體兩處骨折。另一宗奇案則發生在雲南，一名3歲女童頭部意外被水果刀插入，但她竟然神色自若地自行走入醫院求助。神經外科專科黃秉康醫生推斷，刀鋒可能幸運地避開了腦部負責認知及動作控制的重要區域，才讓女童能保持活動能力，實屬不幸中之大幸。