東張西望｜低智男遭女僕誘騙驗精 墮健身中心騙局失30萬
街頭女僕搭訕誘騙 健身中心安排驗精
事主在街頭閒逛時，突然被一名打扮成女僕的女子及疑似健身教練的男子主動搭訕。對方以友善態度邀請他前往健身中心參觀，不疑有詐的事主隨即跟隨前往。豈料到達健身中心後，職員竟然安排他進行所謂的「驗精」檢查，聲稱要為他評估身體狀況。這種匪夷所思的銷售手法，明顯是針對涉世未深的年輕男性而設計的陷阱。
教練性暗示洗腦 聲稱精子含量過低
健身中心人員在「檢查」後對事主表示：「佢話正常人嘅精子係雙位數，但你得五點幾……」藉此製造焦慮情緒。更令人震驚的是，教練其後在語音訊息中說出極度露骨的性暗示，例如「塞車唔緊要，條『X』唔好塞住就得喇」。對方不斷強調事主精子含量低、身材矮小難以吸引異性，以洗腦式推銷方式持續施壓，令事主陷入深度自卑情緒中。在連番心理攻勢下，事主最終被誘導簽帳超過20萬元購買所謂的「改善療程」。然而騙局並未就此結束，對方又以「追加治療」為由，聲稱需要更多療程才能達到理想效果，迫使事主借貸10萬元加購療程。整個過程中，事主完全被對方的「專業建議」蒙蔽，總損失高達30萬元，金額之龐大令人咋舌。
其他苦主街頭抗議 父親怒斥黑店手法
原來除了事主外，該健身中心還有其他受害者曾以大字報在街頭公開控訴，直指該中心是「黑店」，可見其惡劣行為並非個別事件。事主父親接受訪問時強烈批評，指健身中心疑似專門針對單身男性下手，銷售手法極為惡劣。他質疑健身教練根本不具備進行醫療療程的專業資格，卻以所謂「驗精」及健康建議為名進行推銷，行為令人憤怒。事主其後要求健身中心全額退款，但中心只同意在事主簽署和解書後退回部分款項。事主認為條件不合理，堅決拒絕簽署。目前事件尚未解決，事主及家人正尋求進一步法律協助，希望能夠討回公道。這宗案件反映出不法商家如何利用消費者的心理弱點進行詐騙，手法之卑劣實在令人髮指。
網民熱議人性醜惡 質疑冷靜期制度
事件曝光後引起網民熱烈討論，有人直言「人性醜惡到有啲恐怖」，對騙徒的手法感到震驚。亦有網民質疑「唔係有冷靜期既咩？」認為相關法例保障不足。部分網民則對事主拒絕接受部分退款感到不解，認為「退一半點解唔收？好過咩都冇？」但更多人支持事主堅持討回全數，認為不應向不法商家妥協。