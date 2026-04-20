東張西望｜低智男遭女僕誘騙驗精 墮健身中心騙局失30萬

最新娛聞
東方新地

廣告

今集《東張西望》報導一名被心理學家評為「有限智能」的25歲男子，在街頭被穿著女僕制服的女子搭訕，竟然被誘導到健身中心進行「驗精」檢查，最終墮入騙局損失超過30萬元！這宗離奇的健身中心詐騙案揭露了不法商家如何利用單身男性的自卑心理，以極度荒謬的手法進行掠奪式銷售，手段之惡劣令人髮指。

街頭女僕搭訕誘騙 健身中心安排驗精

事主在街頭閒逛時，突然被一名打扮成女僕的女子及疑似健身教練的男子主動搭訕。對方以友善態度邀請他前往健身中心參觀，不疑有詐的事主隨即跟隨前往。豈料到達健身中心後，職員竟然安排他進行所謂的「驗精」檢查，聲稱要為他評估身體狀況。這種匪夷所思的銷售手法，明顯是針對涉世未深的年輕男性而設計的陷阱。

教練性暗示洗腦 聲稱精子含量過低

健身中心人員在「檢查」後對事主表示：「佢話正常人嘅精子係雙位數，但你得五點幾……」藉此製造焦慮情緒。更令人震驚的是，教練其後在語音訊息中說出極度露骨的性暗示，例如「塞車唔緊要，條『X』唔好塞住就得喇」。對方不斷強調事主精子含量低、身材矮小難以吸引異性，以洗腦式推銷方式持續施壓，令事主陷入深度自卑情緒中。在連番心理攻勢下，事主最終被誘導簽帳超過20萬元購買所謂的「改善療程」。然而騙局並未就此結束，對方又以「追加治療」為由，聲稱需要更多療程才能達到理想效果，迫使事主借貸10萬元加購療程。整個過程中，事主完全被對方的「專業建議」蒙蔽，總損失高達30萬元，金額之龐大令人咋舌。

其他苦主街頭抗議 父親怒斥黑店手法

原來除了事主外，該健身中心還有其他受害者曾以大字報在街頭公開控訴，直指該中心是「黑店」，可見其惡劣行為並非個別事件。事主父親接受訪問時強烈批評，指健身中心疑似專門針對單身男性下手，銷售手法極為惡劣。他質疑健身教練根本不具備進行醫療療程的專業資格，卻以所謂「驗精」及健康建議為名進行推銷，行為令人憤怒。事主其後要求健身中心全額退款，但中心只同意在事主簽署和解書後退回部分款項。事主認為條件不合理，堅決拒絕簽署。目前事件尚未解決，事主及家人正尋求進一步法律協助，希望能夠討回公道。這宗案件反映出不法商家如何利用消費者的心理弱點進行詐騙，手法之卑劣實在令人髮指。

網民熱議人性醜惡 質疑冷靜期制度

事件曝光後引起網民熱烈討論，有人直言「人性醜惡到有啲恐怖」，對騙徒的手法感到震驚。亦有網民質疑「唔係有冷靜期既咩？」認為相關法例保障不足。部分網民則對事主拒絕接受部分退款感到不解，認為「退一半點解唔收？好過咩都冇？」但更多人支持事主堅持討回全數，認為不應向不法商家妥協。

健身中心 詐騙 一名智力有限的年輕男子報稱遭健身中心以不當銷售手法推銷，總共被誘導簽下超過30萬元的療程。（圖片來源：TVB）
一名智力有限的年輕男子報稱遭健身中心以不當銷售手法推銷，總共被誘導簽下超過30萬元的療程。（圖片來源：TVB）
健身中心 詐騙 事主在街頭閒逛時，突然被一名打扮成女僕的女子及疑似健身教練的男子主動搭訕。（圖片來源：TVB）
事主在街頭閒逛時，突然被一名打扮成女僕的女子及疑似健身教練的男子主動搭訕。（圖片來源：TVB）
健身中心 詐騙 事主被女子誘導前往健身中心，其後更安排進行驗精。（圖片來源：TVB）
事主被女子誘導前往健身中心，其後更安排進行驗精。（圖片來源：TVB）
健身中心 詐騙 對方又以「追加治療」為由，迫使事主借貸十萬元加購療程。（圖片來源：TVB）
對方又以「追加治療」為由，迫使事主借貸十萬元加購療程。（圖片來源：TVB）
健身中心 詐騙 事主總損失高達30萬元。（圖片來源：TVB）
事主總損失高達30萬元。（圖片來源：TVB）
健身中心 詐騙 事主父親接受訪問時強烈批評，指健身中心疑似專門針對單身男性下手，銷售手法極為惡劣。（圖片來源：TVB）
事主父親接受訪問時強烈批評，指健身中心疑似專門針對單身男性下手，銷售手法極為惡劣。（圖片來源：TVB）
健身中心 詐騙 事主其後要求健身中心全額退款，但中心只同意在事主簽署和解書後退回部分款項。事主認為條件不合理，已拒絕簽署。（圖片來源：TVB）
事主其後要求健身中心全額退款，但中心只同意在事主簽署和解書後退回部分款項。事主認為條件不合理，已拒絕簽署。（圖片來源：TVB）
健身中心 詐騙 原來除事主外，該健身中心亦有其他苦主曾以大字報在街頭公開控訴，稱該中心是「黑店」。（圖片來源：TVB）
原來除事主外，該健身中心亦有其他苦主曾以大字報在街頭公開控訴，稱該中心是「黑店」。（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 