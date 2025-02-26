吳泳偷食｜健身教練William錄音爆全經過 7字完美卸膊回應正印
吳泳偷食｜健身教練William錄音爆全經過
大婆FaFa日前再爆出與老公William嘅對話及錄音，對方更於錄音中承認已與吳泳發生關係3次，而且次次都發生在健身室。而FaFa則係爆喊問William：「點樣可以舒服呀？你講一句我想大隻3kg，係咪可以大隻3kg吖？係咪講一句我就會舒服啲？即使我攞晒你所有嘢，即使你而家俾人鬧到咁，我都唔覺得舒服呀！你明唔明呀究竟？我點樣會舒服呀？你而家咁樣，我幫你建立嘅所有嘢，而家俾你親手摧毀晒，我點樣舒服呀。」
FaFa隨後再曬出一張對話截圖，當中更有一男一女面貼面食甜品嘅照片，而相中人與吳泳亦十分相似。FaFa更在截圖中配上「Your new wife」、「唔好再留戀，唔好再俾機會，只係想斷絕關係」、「腦海瀝瀝在目個上床嘅畫面」、「我每次眨眼都係心痛，眼唔敢再眨一下，同自己講：唔好再俾同一個人一二再二三傷害我，我都係人」、「我講一次 聽一次佢把聲 我都碎多次 唔好俾自己返轉頭」。
吳泳偷食｜健身教練William 7字完美卸膊回應
FaFa公開嘅錄音當中，Willian更於錄音中公開偷食吳泳嘅經過：「我就無嘢做坐咗喺度，跟住同佢傾計（FaFa：跟住呢？就搞嘢喇？）跟住就越傾越埋。」隨後FaFa在追問係邊個做主動時，William就坦白承認係自己，並遭FaFa反問：「咁佢如果唔想，佢唔會同你一齊搞㗎喎，佢明知你有老婆，點解會咁樣嘅？」但就收到William7字完美卸膊回應表示：「我唔知佢咩心態。」
而William在面對FaFa質問與吳泳發生關係時，對方有冇推開佢嘅問題，就支吾以對未有回應。不過該錄音之後則終止在FaFa追問「你開頭搞佢佢完全無推開？」
吳泳偷食｜大婆FaFa心痛祝自己新分快樂
FaFa與老公William結婚至今僅3個月，如今爆出偷食事件亦令2人嘅婚姻去到無法挽回嘅局面。而FaFa亦在社交平台再度曬出婚照，並心痛表示：「到底係幾強大/幾絕望，先可以祝我新分快樂」，並繼續配文兼標註控訴老公William不忠：「唔好再pt girl fd/唔好flirt學生/生性。你上床3次就開心，俾人話就唔想？人要承擔後果，我用婚姻承諾一生扶持你，而家我有我理想不到承擔了。」
新婚健身教練偷食小薯茄阿冰個妹 正印捉姦踢爆 小三衣衫不整畫面勁震撼
YouTube頻道小薯茄成員吳冰（阿冰）胞妹吳泳今日（25日）突然被指出軌人夫，迅速引爆網絡熱議。網紅健身教練William被指與其學生吳泳有不正當關係，事件的揭露者是正印妻子，同樣是網紅的FaFa。正印在社交平台上多圖指控渣男老公，小三衣衫不整畫面更令人震驚！
網紅健身教練偷食小薯茄阿冰胞妹
事件的起點發生在一個看似平靜的夜晚，當FaFa決定突襲老公William的健身室，結果發現了震驚一幕。根據FaFa的描述，她在辦公室發現了散落一地的衣物，並在樓梯轉角處遇到了下樓的老公。更令人震驚的是，她在影片一角捕捉到一名女子，正是吳泳。FaFa在社交媒體上公開了這段視頻，並附文表示：「我老公偷食小薯茄泳泳」，公開指控丈夫與吳泳的不倫關係。
大婆多圖踢爆捉姦過程 小三衣衫不整畫面曝光
FaFa在發現丈夫的不忠後，選擇了通過IG爆大鑊，她不僅分享了捉姦過程影片，還發布了與丈夫及吳泳的私密對話截圖，FaFa在後續的發文中透露了更多心聲，她寫道：「親眼見到我真係崩潰，全身震曬就快要暈。」這段文字反映了她當時的情緒崩潰。
結婚僅3個月 渣男老公3次偷食冰妹！
事件曝光後，William選擇將自己的社交媒體帳戶設為私人，以避免更多的公眾關注。而吳泳則未有公開回應此事。FaFa在事件發生後，堅稱丈夫已經不是她心目中的好男人，並表示這是她第三次捉姦在床。吳泳原來是這位人夫的學生，FaFa失望說：「我真係一直全心全意對你，從無一刻放低過你，原來不及新鮮感嘅女學生。」
小薯茄急發聲明回應：與該健身教練終止合作
全文如下：
首先謝謝大家關心，本公司與旗下所有成員同樣透過報導才得悉事情，亦立即與該健身教練終止個別成員的贊助合作，就事件為公眾帶來困擾和影響，我們感到抱歉和遺憾。
鑒於網上出現有關本公司及旗下藝人的不實消息，本公司認為有澄清之必要。本公司及成員對事件並不知情亦不認同，在此嚴正聲明，對於坊間誣蔑參與或涉及任何違法行為更屬無稽，本公司將保留一切法律追究權利。
基於事件不牽涉本公司成員，以及涉及他人私隱，我們及後將不會對事件作任何回應，謝謝大家的關心和體諒。今後，小薯茄將繼續努力如初，專注於我們的工作。
最後，我們再次對事件造成公眾困擾致歉。由於事件中所牽涉非公眾人物，事件亦屬私人事件。我們衷心懇求大家能給予有關人士適當的處理空間，也不希望事情繼續佔用公共資源。
謝謝大家的關心與諒解。