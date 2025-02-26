吳泳偷食｜健身教練William錄音爆全經過 7字完美卸膊回應正印

小薯茄成員吳冰（阿冰）胞妹吳泳日前被爆出偷食新婚人夫健身教練William，而大婆FaFa亦在社交平台連環爆出2人嘅不忠證據，引起大批網民熱議。FaFa繼上載捉姦現場照後，昨日亦再度po出與老公William嘅對話，而對方除咗左再錄音中承認自己已與吳泳發生關係3次，兼以7字完美卸膊回應正印FaFa嘅質疑……