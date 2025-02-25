健身網紅與吳泳出軌 網民神探上身分析時間線指：大婆都係食回力鏢

健身網紅William出軌事件成為網絡熱話。大婆FaFa在社交媒體上公開多條證據，指控丈夫與吳泳有外遇。FaFa陸續出招，還透露自己收到了更多證據，並揚言將有更多「勁爆嘅事」將曝光。另一方面，有網民分析時間線指，原來大婆都係食回力鏢？