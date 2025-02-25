健身網紅與吳泳出軌 網民神探上身分析時間線指：大婆都係食回力鏢
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健身網紅William出軌事件成為網絡熱話。大婆FaFa在社交媒體上公開多條證據，指控丈夫與吳泳有外遇。FaFa陸續出招，還透露自己收到了更多證據，並揚言將有更多「勁爆嘅事」將曝光。另一方面，有網民分析時間線指，原來大婆都係食回力鏢？
大婆FaFa揚言：仲有勁爆嘅事
大婆FaFa 在社交媒體上的連串發文，公開了她與丈夫William的婚姻危機。她首先曝光了一系列與吳泳的私密短訊，這些短訊內容涉及情色和曖昧，並指控吳泳破壞了她們的婚姻。「我望清楚呢個人！繼續俾我認清真相，唔好再留戀。」FaFa在社交媒體上表示，她已經看清楚事實的真相，並不會再對丈夫抱有任何幻想。此外，她還揚言：「仲有勁爆嘅事，我講咗就代表所有事完結無彎轉！」預告將有更多驚人的事實即將揭露。
網民分析：大婆都係食回力鏢
有網民回顧FaFa與William的戀愛史，發現兩人的關係似乎從一開始就充滿爭議。有指，FaFa在過去也曾經介入William與前女友的關係，並迅速從健身教練的身份轉變為男朋友。此外，有網民指出，William過去曾有「食女學生」的行為，這次事件可能只是冰山一角。
大婆帶孱仔前度去做Gym 結果自己搭上教練
網民整合時間線指出：「大婆話同賤男一齊7年，2025-7=2018；2018年9月仲出post同ex（孱仔男友）去做Gym一齊上賤男堂，當然你可以揀信佢一齊唔夠7年，吹到夠7年，或者9月上堂即刻分手，過埋冷河潛心向佛六筋清淨守身如玉到2018年12月31號先同賤男正式開始」我就信2018年未分手已經flirt緊，而家睇對狗男女食回力鏢」。
網民紛紛表示：「當年俾綠帽孱弱男友戴 而家被老公綠返轉頭」、「果然 他朝君體也相同喺真嘅」、「食得學生一次就有第二次啦」、「健身圈真亂」、「7年前個孱弱男朋友終於報到仇啦」
圖片來源：IG@fafatyw、網上圖片資料或影片來源：原文刊於新假期