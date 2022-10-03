側田宣佈11月底加開演唱會 曾驚爆自己患遺傳性失憶！
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闊別香港樂壇3年的側田，繼8月底舉辦了兩場演唱會之後，決定在11月底加開兩場演唱會回餽歌迷。側田曾經在演唱會表示自己有機會換上家族遺傳性失憶症，希望能夠在有能力的時候用心唱歌，可是悲情牌似乎不見效，部分網民得悉側田開演唱會的消息都表現冷淡！
側田宣佈11月底加開2場演唱會
移居泰國3年的側田，眼看8月底舉辦的兩場演唱會反應激烈，在早前宣佈將會在11月底加開兩場演唱會。側田表示希望自己能夠趁自己有心有力的時候，能夠再以音樂回歸歌迷的支持。
側田曾驚爆自己患失憶症
側田在8月開演唱會的時候，曾在Encore環節自爆自己有很大機會患上家族遺傳性失憶症。他當時更感性表示自己不知道自己能夠再唱多幾多年，更有可能在幾年後要降Key演出，有機會就繼續盡力唱。側田又話開演唱會是自己的人生計劃，希望以後老了能夠靠音樂找回記憶，聽住自己的歌曲離開。
網民反應冷淡
側田大耍悲情牌，可是部分網民卻不太買賬，有網民表示「有人民幣咪唔失憶囉」、「唔記得咗自己放棄過香港人？我記得喎」、「咁既藉口都講得出」，看來網民對當年側田在接受傳媒採訪時所發表的「北京三線歌手」言論記得一清二楚。
「北京三線歌手」言論曾惹非議
側田曾經在2010年接受傳媒訪問時，表示「在北京當個三線歌手，肯定比我現在賺的多十倍。我不明白為甚麼還有人覺得香港市場重要。」側田的火爆言論惹來香港網民非議，最後側田亦因難以適應北京的生活後低調返港。在2019年雖然一度在踏入紅館，但之後就一直銷聲匿跡。
消失3年移居泰國
側田在消失的三年原來移居泰國，他表示當年自己經常被利用和背叛，令自己失去笑容。側田表示為了消除雜念、尋回笑容，最後決定移居泰國。他表示感謝上天讓自己在太過重找自己做音樂的初心，更希望自己能夠靠音樂發放更多正能量。
圖片來源：[email protected]側田、[email protected] Optical 溥儀眼鏡、[email protected]留言截圖、[email protected]
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