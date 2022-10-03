側田宣佈11月底加開演唱會 曾驚爆自己患遺傳性失憶！

闊別香港樂壇3年的側田，繼8月底舉辦了兩場演唱會之後，決定在11月底加開兩場演唱會回餽歌迷。側田曾經在演唱會表示自己有機會換上家族遺傳性失憶症，希望能夠在有能力的時候用心唱歌，可是悲情牌似乎不見效，部分網民得悉側田開演唱會的消息都表現冷淡！