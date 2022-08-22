46歲側田闊別三年後重開演唱會 自爆消失幕前移居泰國淚眼自白
側田一開口即喊
側田相隔3年再於香港開騷，當他唱完第一首歌《情歌》，即忍不住想喊，「我諗咗三年，晚晚喺度幻想呢一刻講咩，最怕一開口就喊！」觀眾即報以熱烈掌聲。
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強調自己「隨意」
側田多次表示本次音樂會十分隨意，更不時在台上換帽。在自彈自唱Medley環節，雖然多首歌曲如《刻在我心底的名字》、《我們都是這樣長大的》、《一生何求》、《海闊天空》等都是大家耳熟能詳，不過他結果甩甩漏漏，更多次忘記歌詞，最終觀眾還是很畀面，用大合唱去挽救，他完成這個環節後都自責自己的結他退步，很失禮。
消失3年經歷人生低潮 出走泰國沉思
側田近年鮮有露面，原來他3年前到了泰國居住，目的是尋回做音樂的初心，他指自己沒有出現在社交平台，被誤以為「死咗」，但每天出post，就被人說晒命。他指自己有很多雜念，被利用被背叛，好多蛇蟲鼠蟻，令自己失去笑容，回顧自己從小到大的照片，笑容不同了，所以他想尋回笑容，他做音樂想發放正能量，如果自己太灰太悲觀則不太好，「呢三年好多人問我去咗邊，我搬咗去泰國住，殺死我嘅ego。因為我發現自己失去笑容、有雜念，咁樣係會影響到我嘅創作」，他更多謝上天讓自己用1年時間找回返做音樂的初心。
多謝女友支持
他在演唱會上公開多謝女朋友的支持，令他相信愛，更表示要對歌迷尊重。他更將《愛這個字》送給女朋友：「我要對自己的作品負責、對歌迷尊重，當我發現自己2020年陷入低潮時，我離開直到2021年找回初心，跟住開始做新碟。我要送一首歌俾一個人，無佢我企唔到係台，俾啲掌聲佢！」
自揭或患失憶症 唱一次少一次
側田在encore環節表示自己很大機會會患上遺傳性失憶症，並感性表示：自己唔可以唱多幾多年，可能過多幾年要降key，有機會就繼續盡力唱。並稱現時做的音樂及音樂會是他的人生計劃，希望日後自己能靠音樂尋回記憶，聽住自己的歌曲離開。
復出網民唔多撐
部份網民得知側田復出後，有讚亦有彈，部份網民就覺得「一時話返大陸北京發展，轉眼間又返左香港，突然又話移居泰國3年。」「之前又話去北京，現在又話去泰國，如果泰國真係咁開心咁好」對側田的復出感到困惑。
曾稱「北京三線歌手都好過香港」遭非議
側田在2010年接受傳媒訪問時，曾經表達過「在北京當個三線歌手，肯定比我現在賺的多十倍。我不明白為甚麼還有人覺得香港市場重要。」惹來網民非議，不過他在北京逗留了3年，難以適應之後低調返港，結果到2016年江蘇衛視節目蒙面唱將才再被人提起。19年再踏紅館之後，就消失至今。
當年慘被曹格起飛腳
側田在09年和曹格在香港落酒吧飲酒，離開時因一言不合，曹格竟然當街出拳起飛腳怒打側田，事後警方以「普通襲擊罪」拘捕曹格，最後兩人和解，曹格唔使留案底。