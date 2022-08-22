46歲側田闊別三年後重開演唱會 自爆消失幕前移居泰國淚眼自白

46歲側田闊別香港舞台三年，於前兩日（20、21日）在會展舉行兩場演唱會。期間他獲不少圈中好友支持，包括方力申、鄧麗欣、楊愛瑾、小肥、環球新人DEZ等。側田是次音樂會圍繞很多他的經典金曲以及今年最新作品，並以《情歌》、《你好》、《我有今日》和《男人KTV》揭開序幕。