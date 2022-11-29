側田演唱會part2︳曾自稱「三線歌手」台上講低調做人 爆細細個已經俾人恰
側田：「Not everything is about politics, ok？」
側田早前宣布搞part2時已大耍悲情牌，今次演唱會尾場再出招，首先講返自己細個已經常俾人恰，講返當年負面新聞但無回應的事，側田認為好多嘢對得住自己就得，所以唔想回應。後來講講吓開始喊爆表示唔明點解要「做佢」，認為自己已經好低調，不過後尾自己諗通咗，唔鍾意佢嘅人就點都唔會鍾意佢，仲話「Not everything is about politics, ok？」最後側田一於懶理，認為粉絲知佢咩性格，表示自己對呢行又愛又恨，2020年喺泰國搵返初心，而家個人好低調，重點係要對得住自己。
網民：又係你自己話香港搵唔到錢
側田呢番感言在場亦聽到唔少粉絲大叫支持佢的說話，不過好多網民對「Not everything is about politics, ok？」呢句就唔多認同「你生老命死 成個社會體制全部都係politic，點樣唔關事」「又係你自己話香港搵唔到錢」「做明星無PR，認錯都唔肯？」「放棄香港，之後又喊住咁返來，呢條友唔洗識佢都知佢x街」「因果循環」但對於側田歌唱實力，網民認為係無可否定。
側田多謝女友支持
他在演唱會上公開多謝女朋友的支持，令他相信愛，更表示要對歌迷尊重。他更將《愛這個字》送給女朋友：「我要對自己的作品負責、對歌迷尊重，當我發現自己2020年陷入低潮時，我離開直到2021年找回初心，跟住開始做新碟。我要送一首歌俾一個人，無佢我企唔到係台，俾啲掌聲佢！」
側田自揭或患失憶症 唱一次少一次
側田在encore環節表示自己很大機會會患上遺傳性失憶症，並感性表示：自己唔可以唱多幾多年，可能過多幾年要降key，有機會就繼續盡力唱。並稱現時做的音樂及音樂會是他的人生計劃，希望日後自己能靠音樂尋回記憶，聽住自己的歌曲離開。
側田復出網民唔多撐
部份網民得知側田復出後，有讚亦有彈，部份網民就覺得「一時話返大陸北京發展，轉眼間又返左香港，突然又話移居泰國3年。」「之前又話去北京，現在又話去泰國，如果泰國真係咁開心咁好」對側田的復出感到困惑。
側田曾稱「北京三線歌手都好過香港」遭非議
側田在2010年接受傳媒訪問時，曾經表達過「在北京當個三線歌手，肯定比我現在賺的多十倍。我不明白為甚麼還有人覺得香港市場重要。」惹來網民非議，不過他在北京逗留了3年，難以適應之後低調返港，結果到2016年江蘇衛視節目蒙面唱將才再被人提起。19年再踏紅館之後，就消失至今。
當年慘被曹格起飛腳
側田在09年和曹格在香港落酒吧飲酒，離開時因一言不合，曹格竟然當街出拳起飛腳怒打側田，事後警方以「普通襲擊罪」拘捕曹格，最後兩人和解，曹格唔使留案底。
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