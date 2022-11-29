側田演唱會part2︳曾自稱「三線歌手」台上講低調做人　爆細細個已經俾人恰

闊別香港樂壇3年的側田，8月底舉辦了兩場演唱會之後，喺今個月底再加開兩場回饋歌迷，不過今次似乎反應麻麻，仲被網民轟「滾返去做三線歌手！」，就連小肥、傳媒人洗白都無效，銷情無part 1 咁可觀。27日《側田第一秒音樂會 Part 2》1連2埸會展騷，側田喺演唱會尾場痛哭講返之前被傳媒批評的事！