50歲側田飛泰國被野生捕獲 與女子同行行為親暱 一句話疑自爆已秘婚
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50歲歌手側田近年鮮少在港露面，將事業重心全面轉往內地發展。今日有網民在社交平台爆料，指在飛往泰國的航班上偶遇側田，更意外從對話中得知他疑似已經秘婚，身旁的長髮黑衣女子竟被他親口稱為「老婆」。
網民機上偶遇側田閒聊十多分鐘揭驚人身份
該名網民在內地社交平台發文分享經歷，指乘搭飛往泰國的航班時，發現一名孭住結他、精神爽利的男子獨自站在一旁，遠看覺得極似側田，上前打招呼後證實確是本人。網民透露側田為人非常友善，不但大方合照，更與對方閒聊了十多分鐘，言談間透露自己已在曼谷定居六、七年。從網民拍下的照片可見，側田身旁有一名長髮黑衣女子並肩同行，該女子右手自然地搭在側田背脊上，兩人互動親暱又自然。
側田親口向歌迷介紹同行女子為太太
當有網民留言追問該黑衣女子是否側田的女朋友時，發文網民回覆爆出驚人內容。該網民表示自己當時曾好奇問側田為何獨自一人、團隊的人在哪裡，側田直接回應：「我沒有團隊，我同老婆一齊。」一句「老婆」令外界嘩然，側田疑似已經低調完婚的消息隨即在網上瘋傳。截至目前，側田本人未有在社交平台就秘婚傳聞作出任何正式回應。
曾遭背叛險輕生移居泰國展開新生活
側田於2005年出道，憑超班唱功及包辦多首金曲創作火速走紅。然而他的演藝路並非一帆風順，2022年他在香港舉辦音樂會時罕有剖白心聲，坦承2019年曾慘遭利用和背叛，一度陷入極大低潮甚至險些輕生，其後決定離開香港移居泰國重新出發。感情方面，側田出道初期曾與多位女星傳出緋聞，其後與韓籍藝人趙慧仙公開拍拖，一度談婚論嫁，惜最終未能走到最後。經歷人生高低起伏後，側田近年變得極為低調，曾在音樂會上公開感激身邊另一半：「我做很多音樂都是唱給一個人聽，由以前不相信愛，到現在能把愛送給這個人。如果沒有她，我都不能站在這裏。」
網民齊祝福羨慕側田事業愛情兩得意
消息曝光後隨即引發大批網民熱議，不少人留言送上祝福。有網民表示「側田值得幸福，經歷咁多風雨終於搵到歸宿」，亦有人大讚其太太身材比例極好，羨慕側田豔福不淺。另有網民感嘆「由花心男變專情人夫，人生際遇真係估唔到」，認為側田如今事業在內地發展得風生水起，感情上又有伴侶相伴左右，堪稱人生贏家。
圖片來源：小紅書資料或影片來源：原文刊於新假期