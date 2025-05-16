偶像女生｜14歲Fiona背景起底 全團年紀最細成員 被指撞樣1位男藝人網民反應兩極

Sony Music HK旗下的Green Music將於2025年推出全新香港女團「Idol Girls 偶像女生」，經過數月的嚴格篩選，該公司早前已選出25位「一期生」練習生，當中年紀最細的成員Fiona，卻因被指撞樣1位男藝人，而引起網民熱議！