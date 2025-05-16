偶像女生｜14歲Fiona背景起底 全團年紀最細成員 被指撞樣1位男藝人網民反應兩極
偶像女生｜Fiona IG： fiona._1216
Fiona自己介紹為「一期最幼生」，並表示：「我好高興可以入選，成為「一期生」！當收到通知嘅時候，爆錶激動。我期待嚟緊嘅我，可以喺密集嘅訓練當中，更提升自己。同一班姐姐們一齊創造出一啲大家會好喜歡嘅表演。堅持、追求！我係『一期最幼生』14歲 Fiona」
偶像女生｜Fiona 被指撞樣陳國邦
不過有網民就出po貼出Fiona和藝人陳國邦的大頭照，雖然話「No offence（無意冒犯）」，但明顯直指兩人撞樣。這個po迅速獲得過萬網民畀like，連有關陳國邦的「李斯潮文」亦被重提，有網民更因此直接將Fiona改名叫Silly！
不過亦有網民力撐Fiona，指出：「佢其實啲ig po都好靚，覺得純粹唔啱風格」、「其實佢單眼皮好好睇」、「個女仔幾cute，似陳國邦都係咁話」、「另一個角度算唔算讚緊個女仔有明星相」等，亦有網民指Fiona貌似韓國女團ITZY李彩領。
偶像女生｜Fiona 擅長跳中國舞
現年14歲的Fiona中文名李曉琳，今年正於東華三院李潤田紀念中學就讀中二，在學校內十分活躍，愛跑步亦愛跳中國舞，曾與同學一齊贏得學校舞蹈節中國舞（群舞）甲級獎，以及在慈善舞蹈比賽中贏得至尊表現銀獎，此外她又曾取得學校獎學金面試第一名，可說品學兼優。而私下的Fiona愛自拍又愛跳K-pop，在IG除了個人帳戶外，還專門開設了一放po跳舞片的帳戶。
偶像女生周六舉行首個粉絲見面會
25位練習生將於本周六（5月17日）在鑽石山荷裡活廣場一樓的明星廣場舉行首次媒體發布及粉絲見面會。這次活動將會由森美主持，有遊戲和歌舞表演，展示這群女生過去四個月來的辛勤訓練成果。
「偶像女生」Idol Girls 25位「一期生」最終名單公佈：
1. [email protected]
2. [email protected]
3. Anna@annachiu_im
4. Cherrie 小倬@cherrr2_
5. Cindy@cindycym
6. Elva@elva._.9577
7. Fiona@fiona._1216
8. Hazel@_hazellyn
9. Helen@helen._.bear
10. 圈圈@_08.07_cnh
11. Jasmine@jasminetse0305
12. Kaluen 家鑾@2l.uen.0
13. Kathy@kathyhoiching
14. Melanie@Hywmel
15. 夢月@lllmengyt
16. Polly@Polly._.npy2
17. Renee@_syamoal
18. Sharon@_illiouo_
19. [email protected]_
20. 芷蕎@kiuu34
21. Una@Baezzz._
22. Vian@Cys._.0519
23. Wingy@wingy_lam
24. 悠悠@cccwy.____
25. Yoyo@hiuying1206_