偶像女生｜嚴選11位顏值高身材好練習生 Polly勁狂野 有位仲係港大醫科生！
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Sony Music HK日前正式推出全新本地女團企劃「偶像女生」，計劃於2025年正式出道。首批25位「Idol Girls 一期生」練習生亦於日前齊集商場舞台載歌載舞，氣氛熱烈。當中不乏外貌與身材兼備的高質素練習生，以下就為大家嚴選11位標緻亮眼的潛力美少女！
「偶像女生」練習生｜Anna （IG@annachiu_im）
3號練習生Anna於2004年7月5日出生，MBTI為ENFJ，現為香港中文大學心理系學生。熱愛跳舞的她，經常在社交平台上載舞蹈影片，大曬舞技。
「偶像女生」練習生｜Cherrie（IG@cherrr2_）
4號練習生Cherrie，2001年6月13日出生，MBTI為INTP，畢業於香港大學，同樣熱愛表演。
「偶像女生」練習生｜Hazel（IG@_hazellyn）
8號練習生Hazel就讀於理工大學護士系，8月31日生日，MBTI為ESFP，活躍於DanSo活動，身材出眾。
「偶像女生」練習生｜Helen（IG@helen._.bear）
13號練習生Helen身高152cm，以可愛形象示人，MBTI為ISFJ，平日熱衷跳韓團舞，更經常參與公開表演。
「偶像女生」練習生｜Kathy（IG@kathyhoiching）
2007年4月12日出生的Kathy，今年僅18歲，是應屆DSE考生，MBTI為INFP。
「偶像女生」練習生｜夢月（IG@lllmengyt）
15號練習生夢月的生日是8月21日，MBTI為ISFJ，曾參與韓國選秀節目《Stage K》，履歷亮眼。
「偶像女生」練習生｜Polly （IG@Polly._.npy2）
至於要數到最狂野的練習生，就一定係16號練習生Polly，10月19日生日，MBTI為ESFP，IG上面每張照片都大曬傲人上圍！
「偶像女生」練習生｜Renee （IG@_syamoal）
17號練習生Renee於12月27日出生，MBTI為ENFP，風格獨特。
「偶像女生」練習生｜Wingy （IG@wingy_lam）
23號練習生Wingy於1月29日出生，MBTI為ESTJ，目前是香港大學醫科生，學歷與外貌兼備。
「偶像女生」練習生｜Una （IG@Baezzz._）
21號練習生Una，10月9日出生，MBTI為INFP，是一位風格偏暗黑的創作歌手，平日亦從事模特工作。
「偶像女生」練習生｜Vian （IG@Cys._.0519）
22號練習生Vian，2005年5月19日出生，MBTI為INTP。
「偶像女生」練習生｜Yoyo （IG@hiuying1206_）
25號練習生Yoyo於12月6日出生，MBTI為ISTP，氣質甜美。
圖片來源：IG@idolgirlshk、IG@annachiu_im、IG@cherrr2_、IG@hazellyn、[email protected]、IG@kathyhoiching、IG@lllmengyt、[email protected]、[email protected]、IG@syamoal、IG@wingy_lam、IG@Baezzz.、[email protected]、IG@hiuying1206_資料或影片來源：原文刊於新假期