偽鐵膠遊九州｜YoYo葛綽瑤玩泥湯大晒美腿香肩 搓背畫面惹網民熱議
節目播至第13集，兩人繼早前浸溫泉後，今次轉戰鹿兒島霧島市的「さくらさくら温泉」，體驗當地著名的天然泥湯。YoYo坦言這是她第一次泡泥湯，感覺相當新奇，更在鏡頭前即場替Alice敷背搓泥，畫面既搞笑又親密，被網民笑言「感情急速升溫」、「真係睇到臉紅」。
霧島市「さくらさくら温泉 」景點起底
今集介紹的溫泉設施位於日本鹿兒島縣霧島市的「霧島温泉 天然泥湯の宿 さくらさくら温泉」，以得天獨厚的天然泥湯聞名，是區內最具特色的溫泉之一。旅客可在這裡體驗將全身浸泡於大自然恩賜的「泥湯」，享受美容養顏與放鬆身心的雙重效果。從鹿兒島機場自駕出發，約需30分鐘車程，館內亦提供免費停車場，非常方便。
- 地址：〒899-4201 霧島市霧島田口2324-7
- 電話：0995-57-1227
- 網站：https://www.sakuraonsen.net/
葛綽瑤YoYo浸溫泉大曬香肩
《偽鐵膠遊九州》第12集又有吸睛一幕！葛綽瑤（YoYo）與許寶恆（Alice）兩大美女齊齊只以毛巾圍身走入池中，大曬香肩，畫面清純又帶點小性感，瞬間成為焦點。9月2日晚一集介紹了鹿兒島縣霧島市的「家族湯一番えにし」。這是一家專門的家族湯（私人溫泉浴池，適合家庭或情侶使用），提供多個獨立浴室，包括紅色「イザナミの湯」（Izunami no Yu，女性風格，畳地板舒適）和藍色「イザナギの湯」（Izanagi no Yu，男性風格）。環境為木質牆壁、玻璃窗框，部分浴室有抽象藝術裝飾或壁畫。
霧島市「家族湯一番えにし」景點起底
今集介紹的溫泉訪位於日本鹿兒島縣霧島市的「家族湯一番えにし」，一間以「日本神話」為主題的私人溫泉設施。該溫泉於令和6年（2024年）重開，承傳昭和46年（1971年）「岡元温泉」的傳統，為旅客帶來獨特的家庭共浴體驗。如果自駕遊，從鹿兒島機場租車後，15-20分鐘內可以抵達，且設施提供免費停車。
- 地址：〒899-5111 鹿兒島縣霧島市隼人町姫城2547
- 電話：0995-42-0339
- 網站：https://enishi-story.com/
- 特色：
- 以「日本神話」為主題，靈感源於神道文化。
- 兩間私人浴室（イザナギの部屋與イザナミの部屋），包括內湯與露天風呂。
- 泉質為「アルカリ性単純温泉」（弱鹼性pH 7.7，泉溫50.8°C），無色透明，美肌效果，適合治療切割傷、燒傷及慢性皮膚病。
浸完溫泉食雪糕
兩人其實早在第9集都已經浸溫泉，當時兩位浸完溫泉後，二人更邊食雪糕邊談笑，氛圍唯美之餘又透出少女感，成功引爆網民熱議，不少人直呼「仙氣爆棚」、「真係好養眼」。
Alice、Yoyo唯美GL風格 二人超曖昧畫面大公開
ViuTV《偽鐵膠遊九州》節目主軸希望由車站出發，到附近社區發掘有趣事物，讓鐵路帶觀眾去到更遠、更美麗的地方。日本全九州有大約400 個車站，覆蓋幾乎全島所有地區，部份為鄉民服務的隱世小站則人跡罕至。無論是JR、私鐵甚至已廢棄路線，兩大顏值擔當化身「偽鐵膠」，節目組仲將兩人打造唯美GL風格，相當養眼！
火車變旅館！Alice敲車身驚嘆：唔係假架嘛？
節目主持許寶恆（Alice）和葛綽瑤（Yoyo）來到大分縣中津市，兩人入住列車旅館，一間將退役列車改造成旅館房間的酒店，連廁所和睡房都充滿鐵路元素，一打開大門便見到一架火車身置於室內，Alice隨即驚嘆並且敲敲車身：「哇！摸下先！佢真架嘛？唔係假架嘛？」