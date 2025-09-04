偽鐵膠遊九州｜YoYo葛綽瑤玩泥湯大晒美腿香肩 搓背畫面惹網民熱議

ViuTV旅遊節目《偽鐵膠遊九州》由Alice許寶恆和YoYo葛綽瑤擔任主持，兩位顏值擔當沿途由車站出發，透過鐵路帶觀眾發掘日本不同風貌。每集都充滿亮點，而最新一集更出現「泥湯搓背」橋段，即刻掀起網民熱議！