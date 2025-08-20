偽鐵膠遊九州｜AliceYoyo浸溫泉玩唯美GL風格 二人超曖昧畫面大公開
ViuTV全新節目《偽鐵膠遊九州》將於8月18日首播，日本全九州有大約400 個車站，覆蓋幾乎全島所有地區，部份為鄉民服務的隱世小站則人跡罕至。無論是JR、私鐵甚至已廢棄路線，節目主軸希望由車站出發，到附近社區發掘有趣事物，讓鐵路帶觀眾去到更遠、更美麗的地方。兩大顏值擔當化身「偽鐵膠」，節目組仲將兩人打造唯美GL風格，相當養眼！
火車變旅館！Alice敲車身驚嘆：唔係假架嘛？
今晚（20日）播出的第三集，節目主持許寶恆（Alice）和葛綽瑤（Yoyo）來到大分縣中津市，兩人入住列車旅館，一間將退役列車改造成旅館房間的酒店，連廁所和睡房都充滿鐵路元素，一打開大門便見到一架火車身置於室內，Alice隨即驚嘆並且敲敲車身：「哇！摸下先！佢真架嘛？唔係假架嘛？」
凍水VIP待遇？Yoyo神句笑翻：我哋係V-I-U！
晚上，兩人在列車旅館餐廳品嚐傳統日式料理，當Alice飲用餐廳的水：「依家天氣咁凍，都係凍水嚟！」Yoyo分享：「無錯，因為以前日本嘅冰係好珍貴，所以依個係一個身份嘅象徵。」Alice回答：「VIP先會用凍水去招呼佢地，所以我地係VIP！」Yoyo隨即反應：「我地係V-I-U！」再補充是ViuTV的意思，Alice隨即大笑拍掌叫好：「我佩服你！」
Yoyo踩車戰慄回憶：整親過唔敢再踩！
另外，Alice和Yoyo在楓葉耶馬溪單車道挑戰踩單車，沿途風景如畫，Yoyo分享自己對上一次踩單車已是一兩年前跟Kathy仔拍劇的時候：「我好耐以前識踩少少單車，但因為整親過，之後就唔敢再踩，所以我覺得自己係完全唔識！」
踩完單車，二人到「折戶溫泉」放鬆，Alice表示：「依種咁地道嘅溫泉，我哋都係第一次浸，有少少意想不到，雖然冇溫泉旅館咁多設施，但係簡簡單單一樣可以咁享受！」享受完溫泉，二人品嚐耶馬溪的本地美食，例如新鮮溪魚料理、豆腐、鮎魚飯等等，最後，兩人更登上 「八面山園地」，一邊食士多啤梨，一邊欣賞壯麗景色。
原文刊於新假期