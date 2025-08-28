偽鐵膠遊九州｜AliceYoyo飽覽長崎粉紅唯美日出 跟當地「焚火達人」學炒咖啡豆

ViuTV旅遊節目《偽鐵膠遊九州》8月18日首播，日本全九州有大約400 個車站，覆蓋幾乎全島所有地區，部份為鄉民服務的隱世小站則人跡罕至。無論是JR、私鐵甚至已廢棄路線，節目主軸希望由車站出發，到附近社區發掘有趣事物，讓鐵路帶觀眾去到更遠、更美麗的地方。