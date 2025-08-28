偽鐵膠遊九州｜AliceYoyo飽覽長崎粉紅唯美日出 跟當地「焚火達人」學炒咖啡豆
廣告
ViuTV旅遊節目《偽鐵膠遊九州》8月18日首播，日本全九州有大約400 個車站，覆蓋幾乎全島所有地區，部份為鄉民服務的隱世小站則人跡罕至。無論是JR、私鐵甚至已廢棄路線，節目主軸希望由車站出發，到附近社區發掘有趣事物，讓鐵路帶觀眾去到更遠、更美麗的地方。
今晚（28日）播出的第九集，主持許寶恆（Alice）和葛綽瑤（Yoyo）來到長崎縣島原市，前往可以看到最美日出的火車站——大三東駅。天未光，兩位女生清晨5時多便出發，望見一覽無遺的海景，配上淡粉紅色的唯美日出，Yoyo分享：「我唔係第一次睇日出，但今次係由粉紅色開始係第一次，之前好快就橙色。」Alice回應：「勁靚勁少女，我仲要勁鐘意粉紅色，我勁開心。」
另外，Alice和Yoyo第一次在野外炒咖啡豆，由當地「焚火達人」田中亮太手把手教導，Yoyo聞到柴火味時：「聞到呢浸味好想BBQ啊突然間。」Alice笑言：「你淨係掛住食。」導師指二人需要把咖啡豆搖15分鐘，Alice驚訝：「哇！唔簡單喎。我覺得依個係一個好好嘅健身運動。」及後，二人各自品嚐親自炒的咖啡豆，Yoyo問Alice：「你飲開咖啡會唔會唔同呢？」Alice回應：「好香！好好食啊！後尾佢個咖啡味好重，所以會蓋過咗啲煙燻味，沖咗出嚟味道應該會再勁少少。」
圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期