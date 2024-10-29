39歲傅嘉莉買六合彩金多寶 自爆中獎分享喜悅！網友羨慕：真係富者愈富

唔少人發達大計都係買六合彩，希望一夜暴富，做個有錢人！ 香港賽馬會在一年前推出了兩輪的六合彩金多寶活動，以慶祝成立140周年。第一輪的頭獎竟然沒有人中，而第二輪的金多寶在昨晚（10月28日）進行了開獎，單注獨中頭獎可獲得高達一億元的獎金。曾被指進駐淺水灣一個價值5千萬的豪宅的藝人傅嘉莉自爆中獎！仲公開投注記錄，與網友分享幸運遭遇。

