傅嘉莉自揭遇連環不幸事件！腳踩「黃金」後再甩趾甲 影響埋之後拍劇角色
傅嘉莉 港鐵站內腳踩「黃金」
傅嘉莉首先透露她在一次乘搭港鐵時，竟不慎踩到人類的糞便，她崩潰地形容糞便「深深充滿每一條鞋縫底」，情況令網民大為震驚，除了好奇糞便出現的原因和地點外，網民更叮囑她要買六合彩，看看會否「幸運」地再次「中獎」！
自嘲同六合彩冇緣份
傅嘉莉亦有響應網民呼籲，去買了六合彩，但隨後她貼出六合彩的攪珠結果，自嘲說：「我只有和糞便的緣份，和六合彩…唉…」顯示她並未能中獎，令網民都紛紛寄予無限同情。
拍《刑偵12》拍到甩腳甲
不過傅嘉莉的不幸事件並未就此結束，繼踩到「黃金」之後，她又在IG上分享了另一個令人震驚的消息。目前正忙於拍攝新劇《刑偵12》的她，表示在收工後發現自己的腳趾公甩了甲：
「拍戲前試落對鞋又好似啱，但係著咗成日之後，拍完戲換返自己鞋時，已經發覺兩隻腳趾麻痺咗，之後…無諗到兩隻腳趾嚟個金蟬脫殼，竟然離我而去，呢1年之後角色應該著唔到露趾高踭鞋。」
傅嘉莉更開Q&A詢問網民：「你哋有冇試過腳趾公甩甲？要幾耐先生返晒出嚟？」
傅嘉莉 連失「最佳女配角」及「飛躍進步女藝員」獎
傅嘉莉近年在《廉政狙擊》、《香港人在北京》及《一舞傾城》等劇集中都有表現亮眼，成功擺脫「邪花」形象，早前《萬千星輝頒獎典禮2023》中，她更入圍「最佳女配角」及「飛躍進步女藝員」獎，可惜最終都失望而回。
傅嘉莉被指愈住愈富貴搬進淺水灣
39歲傅嘉莉近年愈住愈富貴，早前有報道指傅嘉莉早年以公司名義，購入總值5千萬淺水灣道11號蔚峯園豪宅自住，與張智霖夫婦、Do姐鄭裕玲等人做鄰居。去年又以1千9百萬購入跑馬地「THE ASTER」豪宅。除了坐擁7千萬物業，報道指傅嘉莉出入都有司機接送，平時亦有助手在旁打點一切，媲美圈中數一數二的一線女星。
入行初期超節儉 投資有道三度做業主
傅嘉莉入行初期非常節儉，早年有報道指她以素顏平民Look與母親一起到平民家品店掃貨，更落手落腳親自搬層架，非常貼地。年輕輕輕的傅嘉莉其實早在22歲時已成功置業，曾在2006年以300多萬購入海怡半島單位，2008年再以近600萬放出。另外，在2010年先以樓換樓的方式買入太古城兩房海景單位，再於12年勁賺放出，絕對是投資有道。
傅嘉莉激動否認曾「釣富豪」傳聞
對於多年來一直被外界指自己「釣富豪」一事，傅嘉莉曾接受訪問為自己激動平反，傅嘉莉指對於傳媒多次炒作舊聞感到非常無奈。傅嘉莉表示自己性格不圓滑，亦不善於表達自己，所以多年來盡量低調，怕越描越黑。對於「肥叔叔」一事，傅嘉莉就表示多年來都有很多不同身份、不同身形或婚姻狀態的朋友，「肥叔叔」只是一為從新加坡來的朋友，自己也只是盡地主之誼，帶朋友飲杯茶，並沒有特別關係。
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