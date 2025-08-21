傅嘉莉突PO醫院照自爆暴瘦 沉痛發文：人大該面對！

事業剛創高峰的傅嘉莉（Kelly），昨日（20日）深夜卻突然在IG限時動態貼出身處醫院的照片，驚爆家人身體出現問題，令她憂心忡忡，更自揭「這月開始消瘦」，情況令人擔心。傅嘉莉憑《反黑日記》勇奪「最佳女配角」後，再以《刑偵12》的精湛演技備受肯定，正值上位之際卻傳來壞消息，她一句「人大了，該面對的，也應面對」，字裡行間流露著無奈與堅強，究竟發生了甚麼事？