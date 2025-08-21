傅嘉莉突PO醫院照自爆暴瘦 沉痛發文：人大該面對！
傅嘉莉深夜PO醫院照 親揭家人健康出問題
昨日深夜，傅嘉莉突然上載一張身處醫院的限時動態，雖然未有透露是哪位家人，但她沉痛寫道家人正面臨身體問題，令自己十分擔心。從文字中可見她承受著巨大壓力，更坦言身體已響起警號：「這月開始消瘦」。面對突如其來的家庭狀況，傅嘉莉似乎要強迫自己一夜長大，充滿感慨地表示：「人大了，該面對的，也應面對」，流露出滿滿的無力感，讓一眾粉絲極為憂心。事業得意，但家人健康卻遇上難關，對傅嘉莉來說無疑是個沉重打擊。
傅嘉莉年初勇奪女配角 喊戲獲讚升呢女一
回顧今年，傅嘉莉的事業可謂平步青雲。在年初舉行的《萬千星輝頒獎典禮2025》中，她憑藉在劇集《反黑日記》中的出色表現，成功擊敗多位對手，勇奪「最佳女配角」殊榮，演技終於獲得肯定。其後在熱播劇《刑偵12》中，她飾演的心理學家楊芷菲一角再次令人眼前一亮，尤其在結局周被綁架的一場爆喊場面，情緒層次分明，感染力極強，獲網民大讚演技大爆發，更被力推為下一屆「最佳女主角」的熱門人選，星途一片光明。
傅嘉莉今年禍不單行 年初痛失兩隻愛貓
事實上，這已不是傅嘉莉今年第一次面對生命的衝擊。早在今年年初，她就先後告別了兩隻陪伴自己十幾廿年的愛貓，當時她也承受著巨大的傷痛。傅嘉莉曾多次在社交平台發文，分享與愛貓的點滴，字裡行間充滿不捨，更感嘆生命的脆弱與流逝。如今事隔數月，再面臨家人的健康危機，接二連三的打擊讓她身心俱疲，難怪會突然暴瘦，情況實在令人心痛。粉絲們都希望她能堅強面對，好好保重身體。
粉絲湧入留言打氣 盼傅嘉莉家人早日康復
傅嘉莉的限時動態發布後，大批粉絲及網民都對她的狀況表示極度關注。雖然只是短短幾句文字，但已能感受到她的憂慮與憔悴，粉絲見狀都大感心痛，紛紛湧入其社交平台留言打氣，希望她能照顧好自己。不少留言都寫道：「加油 Kelly！要撐住！」、「希望你家人無事，早日康復」、「見到你消瘦好心痛，要食多啲嘢啊！」大家除了為其家人祈禱外，也提醒傅嘉莉在照顧家人的同時，也要注意自己的身體健康，希望她能盡快渡過難關。