sexy

35歲中德混血傅嘉莉 22歲首次置業現為多層樓業主

TVB混血女星其實不止唐詩詠（上月公佈自己有荷蘭血統），模特兒出身的傅嘉莉（Kelly）原來亦擁有德國血統！近年來才開始活躍參與不同劇集，而最近Kelly在社交媒體上宣佈自己正在錄影《3日2夜》，率先大曬泳衣照。身材火辣的她，更自爆現已手握多層樓，首次置業更是22歲時的事了！

撰文︰東方新地｜圖片︰新傳媒圖片庫、傅嘉莉IG

閱讀全文

傅嘉莉初次參演《3日2夜》拍攝金邊Resort

早年無綫推出限奶令，令一眾賣開身材的小花、以及鍾意睇小花的男觀眾都叫苦連天，當中唔巴打都擔心向來盛產索女的《3日2夜》會失色不少，不過，《3日2夜》無令大家失望，最新消息更有中德混血的傅嘉莉參與拍攝，正於柬埔寨金邊進行拍攝，節目中定會大曬爆乳身材！

35歲中德混血傅嘉莉 22歲首次置業現為多層樓業主

35歲中德混血傅嘉莉 22歲首次置業現為多層樓業主


Kelly在社交媒體上表示：「我的《三日兩夜》之旅終於成行！」
Kelly在社交媒體上表示：「我的《三日兩夜》之旅終於成行！」

《識玩旅行團》雪白泳衣派福利

Kelly經常上載性感泳衣照，去年年底拍攝《識玩旅行團》，傅嘉莉返大陸介紹獨立別墅浸私人溫泉，同行拍檔江嘉敏非常錫身「泳衣」包淨膊頭，而她就毫不吝嗇以純白三點式上陣，她在IG就曾表示「這身型台灣旅行之後消失得無影無蹤、最後後性感的一瞬間」，不過似乎過完新年之後身型又再回勇，去金邊著泳衣、全裸做Spa不成問題！

相比起來，江嘉敏（上）的「泳衣」太欠誠意了。
相比起來，江嘉敏（上）的「泳衣」太欠誠意了。

節目名叫做《識玩旅行團》，但其實去邊拍攝無乜人注意，呢一幕就深深烙印在網民心中。
節目名叫做《識玩旅行團》，但其實去邊拍攝無乜人注意，呢一幕就深深烙印在網民心中。

傅嘉莉Kelly陪你浸溫泉（連環圖）

35歲中德混血傅嘉莉 22歲首次置業現為多層樓業主


35歲中德混血傅嘉莉 22歲首次置業現為多層樓業主

35歲中德混血傅嘉莉 22歲首次置業現為多層樓業主


35歲中德混血傅嘉莉 22歲首次置業現為多層樓業主

35歲中德混血傅嘉莉 22歲首次置業現為多層樓業主


Kelly經常上載性感泳衣照。
傅嘉莉（Kelly）經常上載性感泳衣照，據了解這集節目連「家英哥」羅家英都忍唔住喺社交平台上轉貼。

網民亦大讚Kelly笑容甜美。
網民亦大讚Kelly笑容甜美。

22歲初置業 已有幾層樓揸手

35歲傅嘉莉入行以來雖然負面新聞多多，試過自製同吳卓羲緋聞，又試過被斷正在車內啜爆已婚新加坡有米肥叔叔，以及離奇暴富租豪宅、坐名車等，但仍受TVB力捧。另外，年紀輕輕的Kelly已先後多次做業主，早年接受本刊家居訪問時透露07年22歲時首次置業，2010年以樓換樓方式，買入太古城兩房海景單位，再於12年勁賺出售，但翻查記錄發現傅嘉莉原來早在06年以三百多萬購入海怡半島，兩年後近六百萬售出。

穿上晚裝的Kelly顯得高貴大方。
穿上晚裝的Kelly顯得高貴大方。

網民表示：「有樓有身材，人生贏家！」
網民表示：「有樓有身材，人生贏家！」

35歲中德混血傅嘉莉 22歲首次置業現為多層樓業主

傅嘉莉 親自設計度尺

傅嘉莉在接受本刊訪問時，透露自己早在28歲已3度成為業主，頭兩次都獲利放售；10年以4百多萬購入太古城670呎兩房海景單位的她表示：「我好鍾意呢區環境配套設施，而且返TVB拍劇又方便。」兩年後她將單位收回自住，花4個多月和50多萬裝修，務求打造一所稱心滿意的家。

35歲中德混血傅嘉莉 22歲首次置業現為多層樓業主


收回單位後，Kelly堅持親自為新屋設計，如度尺、揀料和監工等，她一一應付自如，從未修讀過室內設計的她說：「我成日都會上網search，去朋友屋企偷師，加上我工作成日周圍飛，見到啲酒店設計靚，都會用iPhone影低參考。」

傅嘉莉
皮製床板和六呎半大床都是訂製，共值約萬元，床上擺放了多隻le sucre法國兔。

化妝枱兩邊燈鏡是B&Q出品，價值2千多，Kelly說：「由第一間屋用到依家，一直都唔捨得丟。」
化妝枱兩邊燈鏡是B&Q出品，價值2千多，Kelly說：「由第一間屋用到依家，一直都唔捨得丟。」

收納歸一

雖然找專業室內設計師較方便，但品味自己最清楚，「除咗要有屋企feel外，設計上我仲要符合到幾個元素，可以容納大量衫、鞋、護膚品，要一目瞭然，出街前唔需要花太多時間摷。」

傅嘉莉
將原來主人房的一部分劃分為衣帽間，Kelly說︰「呢個係我一直夢寐以求擁有嘅個人衣帽間，依家換衫方便得多，唔使再好似之前咁左摷右摷。」

結果她改動了飯廳和主人房原來間隔，增設工人房和衣帽間，「自己設計最難係揀料睇樣辦，揸住一小塊樣辦，就要憑空想像用咗之後間屋個樣，有時真係好難取捨。」

書房放滿Kelly鍾意睇的VCD和閱讀的書籍，其中包括J.R.R. Tolkien的經典長篇小說The Lord of Rings和Harry Potter等。
書房放滿Kelly鍾意睇的VCD和閱讀的書籍，其中包括J.R.R. Tolkien的經典長篇小說The Lord of Rings和Harry Potter等。

Kelly居室以白色為主調，簡約四正不花巧，設計收納歸一，設衣帽間、大型鞋櫃、洗手間有大型護膚品櫃，堪稱為單身女子度身訂造。

傅嘉莉

港女誰不是鞋癡？數量多不特止，高、低、平踭、尖頭、圓頭、露趾、長、中、短boots、波鞋、帆布…是世上最考收納功夫的身外物！Kelly就在原來的飯廳位置加設特製鞋櫃，放了百對名鞋，可分類擺放。

35歲中德混血傅嘉莉 22歲首次置業現為多層樓業主


35歲中德混血傅嘉莉 22歲首次置業現為多層樓業主

廁所用上大型鏡櫃，擺放Kelly大量護膚品。

35歲中德混血傅嘉莉 22歲首次置業現為多層樓業主


座廁還設置了自動洗淨系統，一流享受。

35歲中德混血傅嘉莉 22歲首次置業現為多層樓業主

單身女出價求購

裝修完工，Kelly正式遷入，入住短短幾個月，但已有買家出六百萬求購，比Kelly買入價高出百萬。Kelly說：「個買家同我一樣，都係一個女仔同個工人住，佢上嚟一睇個設計間隔，就話要買，出個價唔差，其實都拉鋸咗一段時間，但我真係好唔捨得間屋。」

傅嘉莉
屋內大部分窗都設可拆式貓網，Kelly表示︰「Bebe (傅嘉莉養的美國長毛捲耳貓) 喺之前間屋試過將半個身伸出街，好在最終無事，若有朋友上嚟，亦可拆落嚟欣賞海景。」

傅嘉莉

說到全屋最滿意設計，Kelly表示：「我最滿意個廚房，廚櫃所用木板、門鉸花咗我好多時間去搵、同裝修師傅傾點做。」她還滿意地向我們示範德國製的廚櫃門鉸於開閂時不會發出嘭嘭聲的效果。

愛下廚煮幾味、煲老火湯的Kelly，將廚房改大近一倍，加設工人房，用上木製櫃門，「其實由第一間屋開始，我已經鍾意用木，感覺好warm。」
愛下廚煮幾味、煲老火湯的Kelly，將廚房改大近一倍，加設工人房，用上木製櫃門，「其實由第一間屋開始，我已經鍾意用木，感覺好warm。」

客廳用價錢較貴的日本空運仿木紋牆紙，「最初有想過用木板做牆身，但近海容易發霉，所以最終揀牆紙，連牆紙老闆都話，啲牆紙咁靚，自己住就抵，租畀人就免啦！」梳化是G.O.D出品，價值8千。

傅嘉莉

傅嘉莉有兩隻貓，一隻是英國短毛混蘇格蘭褶耳貓Gebe，另一隻是美國長毛捲耳貓Bebe。又飼養了兩隻龜，體形較大一隻是品種罕有的哈米頓龜，市價過萬。

35歲中德混血傅嘉莉 22歲首次置業現為多層樓業主


後生細女家設神櫃，確係奇聞！Kelly的神櫃由日本運返港，價值8千，櫃下白色抽屜擺放多年收藏佛經，餐枱椅是franc franc出品，同樣價值8千。

35歲中德混血傅嘉莉 22歲首次置業現為多層樓業主

35歲中德混血傅嘉莉 22歲首次置業現為多層樓業主


爆uncle介紹平樓

傅嘉莉2010年以455萬購入太古城兩房海景680呎單位，兩年後以680萬出售，賺225萬， 當時傅嘉莉透露是整幢大廈最高成交紀錄。

單位窗外坐擁東廊海景，Kelly卻說：「我其實喜歡綠油油山景，不過海景用來投資，升值潛力高啲。」
單位窗外坐擁東廊海景，Kelly卻說：「我其實喜歡綠油油山景，不過海景用來投資，升值潛力高啲。」

投資有賺有蝕，傅嘉莉每次買樓都必賺，當時記者詢問她買樓心得，她支吾以對：「有時有啲uncle話俾我知有咩筍盤，問我有無興趣買，計我平少少，(邊度識呢啲咁好嘅uncle？) 工作上認識！」

傅嘉莉的客廳窗邊擺有小型風水陣，用以吸財、擋煞。
傅嘉莉的客廳窗邊擺有小型風水陣，用以吸財、擋煞。

早年她曾在訪問中自爆有意買樓，大口氣話：「我想買二至三房單位自住，要有衣帽間，最好買多間畀父母，我希望30歲賺到一千萬，可以有五個物業，40歲前就買到十個。」

富貴竹亦插上粉紅晶柱，用以增強人緣。
富貴竹亦插上粉紅晶柱，用以增強人緣。

傅嘉莉睇日本地震新聞失言認無腦 網民鬧爆：無上過常識堂

在6月18日早上日本大阪發生6.1級地震，造成多人傷亡，情況讓人擔憂，不少當地旅遊的香港人都紛紛向家人保平安。藝人傅嘉莉、阮小儀、金剛等人當時也身在日本拍攝最新一輯的《街坊廚神》，當中傅嘉莉（Kelly）在地震第一時間在IG上傳了一條story，豈料無意失言引來大批網友「狂插」，事後在IG道歉。

日本地震
IG：kelly.fuu

日本地震
IG：kelly.fuu

Kelly當時上載了多段有關地震的短片，等網友更清楚當地情況，不過在其中一段拍著電視機畫面的短片聽到Kelly說：「好得意呀啲新聞，畫面喺度震㗎，好搞笑」由於是次地震造成多人死傷，Kelly用「好得意」來形容這次的天災，被網民指超冷血。

傅嘉莉


事後Kelly知道自己失言後就馬上刪掉段片，並在IG公開道歉說：「對唔住！引嚟咁大的誤會，係我唔識表達，唔夠智慧，無危機意識。之後再睇新聞知道有傷亡，先意識到這是一場很嚴重的天災」，所謂禍從口出，覆水難收，相信這次讓網民對她的形象有很大的影響。

35歲中德混血傅嘉莉 22歲首次置業現為多層樓業主

網民留言狂插

35歲中德混血傅嘉莉 22歲首次置業現為多層樓業主


35歲中德混血傅嘉莉 22歲首次置業現為多層樓業主

35歲中德混血傅嘉莉 22歲首次置業現為多層樓業主


35歲中德混血傅嘉莉 22歲首次置業現為多層樓業主

35歲中德混血傅嘉莉 22歲首次置業現為多層樓業主


35歲中德混血傅嘉莉 22歲首次置業現為多層樓業主

35歲中德混血傅嘉莉 22歲首次置業現為多層樓業主


另外近日傅嘉莉到日本拍攝時，亦密密po相上社交網。

驚安精神never die 🤟 . #今次唔驚無車搭 #因為可以行路番酒店😂 @kittyyuen @aloha6969 @michaelwai @jasontsang121 #Repost @kittyyuen with @get_repost ・・・ Don Don Don Donki ~~~
Kelly Fu傅嘉莉（@kelly.fuu）分享的貼文 於 張貼

Crystal clear 💎 . . . #街坊廚神重出江湖 #岩美町 #蒲富海岸 #鳥取 #tottori


Kelly Fu傅嘉莉（@kelly.fuu）分享的貼文 於 張貼

導演眼裏的我們 . . . 📸 by @jasontsang121 @aloha6969 @kittyyuen @michaelwai #街坊廚神重出江湖 #岩美町 #蒲富海岸 #鳥取 #tottori
Kelly Fu傅嘉莉（@kelly.fuu）分享的貼文 於 張貼

熱門文章