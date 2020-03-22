35歲中德混血傅嘉莉 22歲首次置業現為多層樓業主
撰文︰東方新地｜圖片︰新傳媒圖片庫、傅嘉莉IG
傅嘉莉初次參演《3日2夜》拍攝金邊Resort
早年無綫推出限奶令，令一眾賣開身材的小花、以及鍾意睇小花的男觀眾都叫苦連天，當中唔巴打都擔心向來盛產索女的《3日2夜》會失色不少，不過，《3日2夜》無令大家失望，最新消息更有中德混血的傅嘉莉參與拍攝，正於柬埔寨金邊進行拍攝，節目中定會大曬爆乳身材！
《識玩旅行團》雪白泳衣派福利
Kelly經常上載性感泳衣照，去年年底拍攝《識玩旅行團》，傅嘉莉返大陸介紹獨立別墅浸私人溫泉，同行拍檔江嘉敏非常錫身「泳衣」包淨膊頭，而她就毫不吝嗇以純白三點式上陣，她在IG就曾表示「這身型台灣旅行之後消失得無影無蹤、最後後性感的一瞬間」，不過似乎過完新年之後身型又再回勇，去金邊著泳衣、全裸做Spa不成問題！
22歲初置業 已有幾層樓揸手
35歲傅嘉莉入行以來雖然負面新聞多多，試過自製同吳卓羲緋聞，又試過被斷正在車內啜爆已婚新加坡有米肥叔叔，以及離奇暴富租豪宅、坐名車等，但仍受TVB力捧。另外，年紀輕輕的Kelly已先後多次做業主，早年接受本刊家居訪問時透露07年22歲時首次置業，2010年以樓換樓方式，買入太古城兩房海景單位，再於12年勁賺出售，但翻查記錄發現傅嘉莉原來早在06年以三百多萬購入海怡半島，兩年後近六百萬售出。
傅嘉莉 親自設計度尺
傅嘉莉在接受本刊訪問時，透露自己早在28歲已3度成為業主，頭兩次都獲利放售；10年以4百多萬購入太古城670呎兩房海景單位的她表示：「我好鍾意呢區環境配套設施，而且返TVB拍劇又方便。」兩年後她將單位收回自住，花4個多月和50多萬裝修，務求打造一所稱心滿意的家。
收回單位後，Kelly堅持親自為新屋設計，如度尺、揀料和監工等，她一一應付自如，從未修讀過室內設計的她說：「我成日都會上網search，去朋友屋企偷師，加上我工作成日周圍飛，見到啲酒店設計靚，都會用iPhone影低參考。」
收納歸一
雖然找專業室內設計師較方便，但品味自己最清楚，「除咗要有屋企feel外，設計上我仲要符合到幾個元素，可以容納大量衫、鞋、護膚品，要一目瞭然，出街前唔需要花太多時間摷。」
結果她改動了飯廳和主人房原來間隔，增設工人房和衣帽間，「自己設計最難係揀料睇樣辦，揸住一小塊樣辦，就要憑空想像用咗之後間屋個樣，有時真係好難取捨。」
Kelly居室以白色為主調，簡約四正不花巧，設計收納歸一，設衣帽間、大型鞋櫃、洗手間有大型護膚品櫃，堪稱為單身女子度身訂造。
港女誰不是鞋癡？數量多不特止，高、低、平踭、尖頭、圓頭、露趾、長、中、短boots、波鞋、帆布…是世上最考收納功夫的身外物！Kelly就在原來的飯廳位置加設特製鞋櫃，放了百對名鞋，可分類擺放。
座廁還設置了自動洗淨系統，一流享受。
單身女出價求購
裝修完工，Kelly正式遷入，入住短短幾個月，但已有買家出六百萬求購，比Kelly買入價高出百萬。Kelly說：「個買家同我一樣，都係一個女仔同個工人住，佢上嚟一睇個設計間隔，就話要買，出個價唔差，其實都拉鋸咗一段時間，但我真係好唔捨得間屋。」
客廳用價錢較貴的日本空運仿木紋牆紙，「最初有想過用木板做牆身，但近海容易發霉，所以最終揀牆紙，連牆紙老闆都話，啲牆紙咁靚，自己住就抵，租畀人就免啦！」梳化是G.O.D出品，價值8千。
傅嘉莉有兩隻貓，一隻是英國短毛混蘇格蘭褶耳貓Gebe，另一隻是美國長毛捲耳貓Bebe。又飼養了兩隻龜，體形較大一隻是品種罕有的哈米頓龜，市價過萬。
爆uncle介紹平樓
傅嘉莉2010年以455萬購入太古城兩房海景680呎單位，兩年後以680萬出售，賺225萬， 當時傅嘉莉透露是整幢大廈最高成交紀錄。
投資有賺有蝕，傅嘉莉每次買樓都必賺，當時記者詢問她買樓心得，她支吾以對：「有時有啲uncle話俾我知有咩筍盤，問我有無興趣買，計我平少少，(邊度識呢啲咁好嘅uncle？) 工作上認識！」
早年她曾在訪問中自爆有意買樓，大口氣話：「我想買二至三房單位自住，要有衣帽間，最好買多間畀父母，我希望30歲賺到一千萬，可以有五個物業，40歲前就買到十個。」
傅嘉莉睇日本地震新聞失言認無腦 網民鬧爆：無上過常識堂
在6月18日早上日本大阪發生6.1級地震，造成多人傷亡，情況讓人擔憂，不少當地旅遊的香港人都紛紛向家人保平安。藝人傅嘉莉、阮小儀、金剛等人當時也身在日本拍攝最新一輯的《街坊廚神》，當中傅嘉莉（Kelly）在地震第一時間在IG上傳了一條story，豈料無意失言引來大批網友「狂插」，事後在IG道歉。
Kelly當時上載了多段有關地震的短片，等網友更清楚當地情況，不過在其中一段拍著電視機畫面的短片聽到Kelly說：「好得意呀啲新聞，畫面喺度震㗎，好搞笑」由於是次地震造成多人死傷，Kelly用「好得意」來形容這次的天災，被網民指超冷血。
事後Kelly知道自己失言後就馬上刪掉段片，並在IG公開道歉說：「對唔住！引嚟咁大的誤會，係我唔識表達，唔夠智慧，無危機意識。之後再睇新聞知道有傷亡，先意識到這是一場很嚴重的天災」，所謂禍從口出，覆水難收，相信這次讓網民對她的形象有很大的影響。
網民留言狂插
另外近日傅嘉莉到日本拍攝時，亦密密po相上社交網。
驚安精神never die 🤟 . #今次唔驚無車搭 #因為可以行路番酒店😂 @kittyyuen @aloha6969 @michaelwai @jasontsang121 #Repost @kittyyuen with @get_repost ・・・ Don Don Don Donki ~~~
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導演眼裏的我們 . . . 📸 by @jasontsang121 @aloha6969 @kittyyuen @michaelwai #街坊廚神重出江湖 #岩美町 #蒲富海岸 #鳥取 #tottori
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