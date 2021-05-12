傅嘉莉出動46萬Hermes上《姊妹淘》晒冷 撼贏富千金張寶兒 莊思敏
傅嘉莉雖然冇家底唔係含住金鎖匙出世，不過財來自有方，主持《姊妹淘》時出動私伙品牌手袋玩晒冷，竟然完勝同場隱形千金張寶兒及拿督女莊思敏，三個主持夾埋帶過百萬手袋錄影，難怪笑言要加強保安。
文：東方新地｜圖：《姊妹淘》節目截圖
文：東方新地｜圖：《姊妹淘》節目截圖
傅嘉莉晒私伙特別版手袋
傅嘉莉、張寶兒和莊思敏主持的《姊妹淘》日前以《手袋的故事》為主題，三位帶來私伙名牌手袋，分別帶來Hermes、Chanel和Dior。傅嘉莉雖然只帶來三個手袋，但帶來的都是特別款，反而富貴千金張寶兒和拿督女莊思敏帶來的是大熱普通款式，竟然輸畀傅嘉莉﹗
莊思敏帶來Hermes及Chanel手袋，她一再強調這只是她部分珍藏，又表示下次再帶其他上節目介紹，明顯不甘心輸給傅嘉莉。
莊思敏不甘心輸畀傅嘉莉
莊思敏身為拿督女，家住山頂獨立屋，帶來三個Hermes分別是Birkin、Kelly 40及Kelly to go，都是大熱款式、不是特別版，三個合共炒價約36萬，不過莊思敏話自己其實鍾意最小的銀包款，因為平時出外，不用化妝，帶個電話便可出外。莊思敏強調這只是她「部分」珍藏，連講幾次「呢度係部分咋」，似乎不甘心呢次輸畀傅嘉莉。
張寶兒最愛嫲嫲送贈Chanel手袋
張寶兒跟莊思敏一樣偏愛大熱優閒款式，雖然有個富爸爸，自己也投資買樓，是圈中隱形小富婆，她帶來兩個Hermes Birkin及一個Kelly，都是普通款，三個炒價共約40萬，而張寶兒又指大size的黑色Birkin太重，現時只會用比較細size的，另外，張寶兒特別鍾意深紅色的Chanel，因為是嫲嫲送贈的，別具意義。張寶兒和莊思明同樣表示鍾意「causal款，因為最緊要易襯」。
傅嘉莉人生第一個入手Kelly款
傅嘉莉雖然只帶來三個手袋，但都是Hermes手袋，是罕有款式，分別是Kelly Ghillies及Birkin，前者是鴕鳥皮，後者是togo拼鱷魚拼皮，兩個炒價至少共46萬，無論價值定升值度、珍藏度都完勝兩位富千金張寶兒和莊思敏。傅嘉莉解釋因為英文名叫Kelly，所以人生第一個入手的名牌手袋就是Hermes的Kelly款。第三個是全黑Chanel手袋也是特別版，據知已極難搵到，現時已大大升值。