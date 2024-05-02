神耆小子｜39歲傅嘉莉扮學生妹零違和感 激純造型引網民喪讚：以為14歲！

39歲的傅嘉莉（Kelly）近年作品不斷，去年播出的《一舞傾城》以及《香港人在北京》，都成功收穫超多正評。傅嘉莉更於《萬千星輝頒獎典禮2023》獲提名飛躍進步女藝員和「最佳女配角」，雖然最後無緣獎項，但仍然是不少觀眾的心水。日前傅嘉莉於社交平台分享新劇《神耆小子》的劇照，獲大批網民留言狂讚，更有人表示傅嘉莉睇落根本只有14歲……

