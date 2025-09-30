傅嘉莉苦熬多年｜憑《刑偵12》首度封后激動爆喊：「唔敢相信！」張振朗再膺視帝
傅嘉莉首封視后激動爆喊 全靠《刑偵12》經典場面
今屆「亞洲影藝創意大獎」競爭激烈，傅嘉莉憑藉在劇集《刑偵12》中的精湛演技，成功擊敗對手，首度登上視后寶座。她在劇中挑戰高難度角色，無論是前期的「炸彈人質」事件，還是在大結局中被林保怡揭開頭紗後，與陳自瑤「Face off」的震撼場面，都展現了頂級演技，讓觀眾留下極深刻印象。特別是揭頭紗一幕，她滿眼淚光，完美演活了角色長期飽受折磨後失去靈魂的狀態，獲獎絕對是實至名歸。對於首度封后，傅嘉莉坦言難以置信：「本身有Fans同我講呢個消息時我都唔敢相信，直到鍾澍佳總監製同我講，我先知係真，好開心亦都好感恩、好感動。」她特別感激總監製鍾澍佳給予機會，並表示會珍惜每個演出機會，承諾會做得更好。
張振朗再膺視帝 阮浩棕首奪男配角直呼唔真實
男演員方面同樣傳來喜訊！去年才在《萬千星輝頒獎典禮2024》憑《反黑英雄》勇奪視帝的張振朗，氣勢如虹，這次再憑集動作與懸疑於一身的劇集《奪命提示》下一城，再度榮膺「最佳男主角」，證明其實力備受肯定。而去年憑《異空感應》中立體角色贏盡口碑的阮浩棕，亦成功衝出香港，奪得其人生首個演技獎項「最佳男配角」。對於演技首次獲得肯定，阮浩棕驚喜表示：「好開心、好突然！本身都冇諗過自己有份角逐呢一個獎，依家仲要攞到香港地區最佳男配角嘅認可、更加係一個好大嘅鼓舞，成個感覺好唔真實。」他承諾未來會更努力，以配得上這份認可。
吳若希車婉婉齊獲獎 《奔跑吧》成喜劇大贏家
除了正劇外，小品式劇集亦獲得佳績。由新晉監製林瑋澄主理的《奔跑吧！勇敢的女人們》，成功讓吳若希（Jinny）榮獲「最佳喜劇演員」，劇集本身亦同時奪得「最佳喜劇節目」殊榮，成為喜劇界大贏家。劇中吳若希與朱敏瀚犧牲色相扮鬼扮馬的場口極具記憶點，加上蕭正楠完全拋開偶像包袱的演出，令劇集大受歡迎。此外，憑《中年好聲音》系列主持工作而深受家庭觀眾喜愛的車婉婉，亦不負眾望，成功憑《中年好聲音3》勇奪「最佳娛樂節目主持」大獎，成績斐然。