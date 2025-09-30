傅嘉莉苦熬多年｜憑《刑偵12》首度封后激動爆喊：「唔敢相信！」張振朗再膺視帝

「2025 亞洲影藝創意大獎」香港地區得獎名單今晚（30日）新鮮出爐，賽果令人驚喜！入行多年的傅嘉莉憑話題劇《刑偵12》中的破格演出，首度勇奪「最佳女主角」殊榮，得知消息後她激動得不敢相信。另一邊廂，去年視帝張振朗亦憑《奪命提示》再度封帝，究竟還有哪些藝人獲獎？