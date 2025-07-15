傅嘉莉超進擊撒嬌慘食檸檬 37歲視帝有強勁女友夠定力用1招甩身
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37歲的張振朗（Owen）和40歲的傅嘉莉（Kelly）不僅是無綫電視的當紅炸子雞，更在最近的《萬千星輝頒獎典禮》上分別摘得「最佳男主角」和「最佳女配角」的桂冠。這對螢幕情侶最近飛往馬來西亞拍攝廣告宣傳片，期間的趣事引起了不少網民的關注！
傅嘉莉超進擊撒嬌慘食檸檬
在社交平台上，傅嘉莉分享了多段與張振朗的互動短片。其中一段顯示，傅嘉莉不顧張振朗對榴槤的不喜，堅持餵他吃這種水果，兩人「大耍花槍」。二人正向當地人請教點揀選靚榴槤，傅嘉莉在得知樹上的榴槤生長了數十年後驚呼：「Oh！Older than me！」，隨即撲向張振朗撒嬌，而張振朗則是閉上眼睛轉身，隨後評價傅嘉莉：「好演員，good actress.」傅嘉莉則是甜笑著做出心心手勢回應。
37歲視帝背後有強勁女友 網民：楊偲泳仲正啦
這些親密的互動引起了網民的熱烈討論，許多人都認為張振朗和傅嘉莉非常相襯，甚至有人稱讚他們就像一對情侶。然而，也有網民提醒大家，張振朗已經有一位交往六年的穩定女友楊偲泳。對此，還有網民評論說：「朗哥的女友很勁的」、「楊偲泳仲正啦！」、「張振朗女朋友很靚女！」
圖片來源：傅嘉莉 Kelly Fu@小紅書、TVB、IG@renciysw資料或影片來源：原文刊於新假期