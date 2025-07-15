傅嘉莉超進擊撒嬌慘食檸檬 37歲視帝有強勁女友夠定力用1招甩身

37歲的張振朗（Owen）和40歲的傅嘉莉（Kelly）不僅是無綫電視的當紅炸子雞，更在最近的《萬千星輝頒獎典禮》上分別摘得「最佳男主角」和「最佳女配角」的桂冠。這對螢幕情侶最近飛往馬來西亞拍攝廣告宣傳片，期間的趣事引起了不少網民的關注！