傅嘉莉搭港鐵被捕獲 全神貫注做1件事勁勤力 曾被指不甘心去年失獎

傅嘉莉（Kelly）今年憑《神耆小子》和《反黑英雄》入圍《萬千星輝頒獎典禮2024》的「最佳女配角」，以及將再度角逐「飛躍進步女藝員」，演藝事業有望再上一層！而她在忙碌的拍攝間隙，更勤學苦讀，目前已完成了四年的珠寶鑑證課程，認真犀利，值得一提的是，Kelly學以致用，在《法證先鋒6》中飾演珠寶鑑證專業顧問，而在拍攝期間，她還飛往英國拎取了鑑證文憑。

