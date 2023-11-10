38歲傅嘉莉晒素顏look清純味十足 網民激讚撞樣女神林嘉欣！
傅嘉莉素顏靚相撞樣女神林嘉欣
傅嘉莉近年發展演員事業之外，4年前再搞埋副業，自設個人飾品品牌faa。2021年半工讀英國FGA寶石學課程，9月已畢業成功取得人生首個FGA文憑證書，傅嘉莉日前在IG透露已飛往倫敦出席文憑證書頒授典禮。
傅嘉莉興奮拿住小熊公仔自拍，傅嘉莉素顏示人，長髮披肩更有清純味，摵甩昔日螢幕上邪花角色的感覺，更有網友指傅嘉莉清氣質與另一位女神林嘉欣相似。
傅嘉莉：2023的確係我好圓滿的一年
對於日前《香港人在北京》取得唔少好評，傅嘉莉亦發文表示：
「我特登挑選《香港人在北京》嘅戰衣，因為我係當時一邊拍劇一邊溫書面對呢個公開試，而家劇集播出嘅靚靚成績表已經得到了，再去埋英國親身接受FGA 文憑證書，2023的確係我傅嘉莉好圓滿的一年。」
傅嘉莉《香港人在北京》動人演技由頭帶到尾
《香港人在北京》尾聲，大家都非常關注傅嘉莉情訂誰人！隨住陳星妤退出，洪永城決心追回要遠走非洲的傅嘉莉，他中途塞車，決定踩單車趕去高鐵站，不過都是食白果。
不過3個月後，洪永城在大街上重遇男仔頭的「傅嘉莉」，深情爆出金句：「只要你喺度，立遺囑都得，受益人寫你個名」、「風依家先知，原來我一直鍾意嘅人就喺我身邊」，雖然蝦碌認錯人，但真正嘅傅嘉莉企在身後聽住，最終被真誠打動，加上富二代方晴選擇讓愛，二人成功在一起了！
大團圓結局終極自抽！
大團圓結局之際，「徐家」再次出場，陳展鵬笑指來到大結局點解唔係我哋做主角，吳若希就再寸洪永城：「唔緊要啦，佢都冇乜點做主角」。傅嘉莉還抽水：「唔係BBQ已經好好啦！」都係嘅，去到結局總算冇爛尾，片尾「彩蛋」還特意播出一首《越難越愛》，將氣氛推到最高，確是出色！
觀眾希望「徐家」原班人馬再拍續集
回看上周收視，《香港人在北京》九點半時段有19.4點（125萬觀眾） ，反而《羅密歐》由首周20.7點跌至 19.2點（由133萬觀眾跌至124萬觀眾） ，陳豪夫婦檔流失足足9萬觀眾，不及陳展鵬同吳若希嘅夫妻檔。《香港人在北京》大結局固然感動，但唔少觀眾都覺得唔夠喉，希望「徐家」原班人馬再拍續集，「今年嘅《下流上車族》」、「好感動，希望再拍續集！」、「今集聽到兩首好好聽嘅歌！」
傅嘉莉獲讚女配角大熱：你哋認同我，其實我已經覺得自己攞到獎！
劇集播畢後，傅嘉莉還特意在晚上開IG live分享感受，不少粉絲大讚演技進步，有機會成女配角大熱，傅嘉莉表示：「你哋鐘意，你哋認同我，其實我已經覺得自己攞到獎！」事後還為Funny寫上一段讀白，為結局留下一些感想：
世上或許有一種愛情
就像芬喱一樣
不是一見鍾情，也不是愛得轟烈
而是大家在彼此的生命裏
已經習慣到好像進入對方的血管一樣
好自然，好舒服，好安心
或許生活就是找這麼的一個平衡點
這段片段是鍾澍佳總監制分享俾我哋的
有一晚，佢又唔瞓覺，再將個結局剪接多一次
今晚我又俾佢整喊咗兩次
你有冇陪funny一齊喊呢
感謝寫咗咁多場搞笑又感動嘅戲俾我哋
將來還有什麼演唱會值得留意？
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