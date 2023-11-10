38歲傅嘉莉晒素顏look清純味十足 網民激讚撞樣女神林嘉欣！

38歲傅嘉莉（Kelly）在熱播劇集 《香港人在北京》飾演男仔頭角色「芬妮」， 動人演技由頭帶到尾，更獲捧為今屆女配角大熱！傅嘉莉終於捱出頭，來年還有3套參演劇集等住播映成「劇后」。傅嘉莉日前在IG透露已飛往倫敦出席文憑證書頒授典禮，並晒出一張素顏靚相惹網友大呼女神好靚女！