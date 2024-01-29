39歲傅嘉莉愈住愈豪進駐淺水灣 曾多次被指釣富豪離奇富貴
39歲傅嘉莉愈住愈富貴搬進淺水灣
39歲傅嘉莉入行21年來幕前工作雖然不多，但原來是個小富婆，近年更加愈住愈富貴。近日就有報道指傅嘉莉早年以公司名義，購入總值5千萬淺水灣道11號蔚峯園豪宅自住，與張智霖夫婦、Do姐鄭裕玲等人做鄰居。去年又以1千9百萬購入跑馬地「THE ASTER」豪宅。除了坐擁7千萬物業，報道指傅嘉莉出入都有司機接送，平時亦有助手在旁打點一切，媲美圈中數一數二的一線女星。
傅嘉莉頒獎禮食白果
傅嘉莉去年憑《香港人在北京》「芬妮」（Funny）一角打入「最佳女配角」最後5強，她在賽前曾表示恨攞獎恨到出面，但最後仍輸給了《新聞女王》高海寧，令不少支持她的網民都大跌眼鏡，紛紛表示「傅嘉莉更加應該得獎 火雞姐 好驚喜」、「講做戲佢一定好過高ling」及「傅嘉莉有啲可惜 唔知有無機會再遇到好劇本加角色」。賽後傅嘉莉在IG發文指演員道路上並不容易，在沉澱和修正後再重新出發，並衷心感謝所有支持我投票的粉絲們。她亦恭喜所有各得獎者，又感謝《香港人在北京》總監制鍾澍佳給予Funny一角，令觀眾可以看到完全不一樣的她：「我會繼續努力把每頁黑白的文字每個大小人物的角色，演活出來，感動你心！」
入行初期超節儉 投資有道三度做業主
傅嘉莉入行初期非常節儉，早年有報道指她以素顏平民Look與母親一起到平民家品店掃貨，更落手落腳親自搬層架，非常貼地。年輕輕輕的傅嘉莉其實早在22歲時已成功置業，曾在2006年以300多萬購入海怡半島單位，2008年再以近600萬放出。另外，在2010年先以樓換樓的方式買入太古城兩房海景單位，再於12年勁賺放出，絕對是投資有道。
傅嘉莉曾上節目曬名牌手袋
一直以來，傅嘉莉的工作機會不算太多，她過去曾在《姊妹淘》中出動46萬Hermès私伙手袋上節目；雖然只帶來3個手袋，但都屬特別款，反而「富貴千金」張寶兒和「拿督女」莊思敏帶來的都是大熱普通款式。此外，那時Kelly又被拍到曾坐名車出入，更有司機接送，因此被不少媒體指她忽然富貴。
傅嘉莉曾多次被指釣富豪
傅嘉莉於2014年曾被指搭上新加坡已婚有米叔叔Low Check Kian，亦在2015年傳出與擔任瑪莎拉蒂九龍灣陳列室開幕車模而認識坐擁十多間股票、投資及汽車等公司發鼎珮投資集團主席已婚男莊天龍傳緋聞。當時有指二人雖然表面扮作不熟，但其實經常一起周遊列國，莊天龍更包傅嘉莉衣食住行同遊米蘭9日，而傅嘉莉亦忍不住向莊天龍獻吻回禮。在同年9月再到日本旅行浸溫泉，享盡富貴遊。除了吃喝玩樂外，報道亦指莊天龍找傅嘉莉為其有份投資的內地服裝品牌La Chapella到上海拍攝，不忘幫傅嘉莉事業一把。在傅嘉莉31歲生日時，有指莊天龍為她慶生，而傅嘉莉曾在微博大晒收到100支粉紅玫瑰，幸福滿瀉，不過事後傅嘉莉突然刪除微博，看來二人關係暫時告一段落。
傅嘉莉激動否認曾「釣富豪」傳聞
對於多年來一直被外界指自己「釣富豪」一事，傅嘉莉曾接受訪問為自己激動平反，傅嘉莉指對於傳媒多次炒作舊聞感到非常無奈。傅嘉莉表示自己性格不圓滑，亦不善於表達自己，所以多年來盡量低調，怕越描越黑。對於「肥叔叔」一事，傅嘉莉就表示多年來都有很多不同身份、不同身形或婚姻狀態的朋友，「肥叔叔」只是一為從新加坡來的朋友，自己也只是盡地主之誼，帶朋友飲杯茶，並沒有特別關係。
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