39歲傅嘉莉愈住愈豪進駐淺水灣 曾多次被指釣富豪離奇富貴

去年憑《香港人在北京》「芬妮」一角爆紅的傅嘉莉（Kelly），入行以來雖然星路平平，但實質上原來非常富貴。日前有報道指傅嘉莉越住越富貴，近年不但購入兩個豪宅物業，其中一個單位更是價值高達5千萬的淺水灣豪宅，財力相當驚人！