傅嘉莉18歲舊照被封「翻版徐子淇」包包面look曝光 身材大進化判若兩人
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現年39歲的傅嘉莉在最新劇集《神耆小子》中展現了全新形象，她放棄了以往性感風格，改以簡潔清新的造型亮相，獲得了觀眾的廣泛好評。傅嘉莉自進入演藝圈已超過二十年，早期更因臉頰圓潤被稱為「翻版徐子淇」！
傅嘉莉女大18變 仲係中德混血兒
傅嘉莉的演藝生涯始於2003年，當時她年僅18歲，初出道首次拍劇的她，在《當四葉草碰上劍尖時》飾演配角「徐金妹」，和現在的她相比，除了面形較圓潤外，鼻樑亦不及現在高挺。傅嘉莉亦是中德混血兒，其曾祖父是德國人，因而擁有八份一的德國血統。
神耆小子｜傅嘉莉學生妹造型零違和感
傅嘉莉日前在社交平台上載了自己在《神耆小子》劇照，相中傅嘉莉以一身校服造型登場，fit到漏的身材同超清純嘅靚樣扮起學生嚟簡直係零違和感，更引來網民喪讚：「完全可以話係中學生」「Kelly好少女，好青春兼靚女呀」「根本零違和感！」「厲害，完全carry 到件校服」「嘩，我以為係十四歲」「美女帥哥我很喜歡看，電視劇一定好看」「還有少女腰！」
《識玩旅行團》雪白泳衣派福利
Kelly經常上載性感泳衣照，2019年拍攝《識玩旅行團》，傅嘉莉返大陸介紹獨立別墅浸私人溫泉，同行拍檔江嘉敏非常錫身「泳衣」包淨膊頭，而她就毫不吝嗇以純白三點式上陣，她在IG就曾表示「這身型台灣旅行之後消失得無影無蹤、最後後性感的一瞬間」，不過似乎過完新年之後身型又再回勇，去金邊著泳衣、全裸做Spa不成問題！
圖片來源：IG＠kelly.fuu、TVB影片截圖、新傳媒圖片、TVB