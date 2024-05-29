傅嘉莉

傅嘉莉18歲舊照被封「翻版徐子淇」包包面look曝光 身材大進化判若兩人

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Keith

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現年39歲的傅嘉莉在最新劇集《神耆小子》中展現了全新形象，她放棄了以往性感風格，改以簡潔清新的造型亮相，獲得了觀眾的廣泛好評。傅嘉莉自進入演藝圈已超過二十年，早期更因臉頰圓潤被稱為「翻版徐子淇」！
傅嘉莉 傅嘉莉近年機會多多。（圖片來源：IG＠kelly.fuu）
傅嘉莉近年機會多多。（圖片來源：IG＠kelly.fuu）
傅嘉莉 仲有逆天長腿！（圖片來源：IG＠kelly.fuu）
仲有逆天長腿！（圖片來源：IG＠kelly.fuu）

傅嘉莉女大18變 仲係中德混血兒

傅嘉莉的演藝生涯始於2003年，當時她年僅18歲，初出道首次拍劇的她，在《當四葉草碰上劍尖時》飾演配角「徐金妹」，和現在的她相比，除了面形較圓潤外，鼻樑亦不及現在高挺。傅嘉莉亦是中德混血兒，其曾祖父是德國人，因而擁有八份一的德國血統。

傅嘉莉 《四葉草》系列也是傅嘉莉第一次拍攝的劇集，雖然只是配角，但是姣好的身材亦非常吸睛。（圖片來源：TVB影片截圖）
《四葉草》系列也是傅嘉莉第一次拍攝的劇集，雖然只是配角，但是姣好的身材亦非常吸睛。（圖片來源：TVB影片截圖）
傅嘉莉 傅嘉莉入行以來雖然負面新聞多多，但仍受TVB力捧，07年22歲時已首次置業，升呢做業主。（圖片來源：新傳媒圖片）
傅嘉莉入行以來雖然負面新聞多多，但仍受TVB力捧，07年22歲時已首次置業，升呢做業主。（圖片來源：新傳媒圖片）
傅嘉莉 相比初入行時期，現在的傅嘉莉明顯經過進化，鼻樑變得高挺，同時下巴尖尖，輪廓更深。（圖片來源：TVB影片截圖）
相比初入行時期，現在的傅嘉莉明顯經過進化，鼻樑變得高挺，同時下巴尖尖，輪廓更深。（圖片來源：TVB影片截圖）

神耆小子｜傅嘉莉學生妹造型零違和感

傅嘉莉日前在社交平台上載了自己在《神耆小子》劇照，相中傅嘉莉以一身校服造型登場，fit到漏的身材同超清純嘅靚樣扮起學生嚟簡直係零違和感，更引來網民喪讚：「完全可以話係中學生」「Kelly好少女，好青春兼靚女呀」「根本零違和感！」「厲害，完全carry 到件校服」「嘩，我以為係十四歲」「美女帥哥我很喜歡看，電視劇一定好看」「還有少女腰！」

傅嘉莉 傅嘉莉在《神耆小子》有扮演學生妹的造型。（圖片來源：TVB）
傅嘉莉在《神耆小子》有扮演學生妹的造型。（圖片來源：TVB
傅嘉莉 傅嘉莉與蕭正楠似乎仲會有對手戲。（圖片來源：TVB）
傅嘉莉與蕭正楠似乎仲會有對手戲。（圖片來源：TVB）

《識玩旅行團》雪白泳衣派福利

Kelly經常上載性感泳衣照，2019年拍攝《識玩旅行團》，傅嘉莉返大陸介紹獨立別墅浸私人溫泉，同行拍檔江嘉敏非常錫身「泳衣」包淨膊頭，而她就毫不吝嗇以純白三點式上陣，她在IG就曾表示「這身型台灣旅行之後消失得無影無蹤、最後後性感的一瞬間」，不過似乎過完新年之後身型又再回勇，去金邊著泳衣、全裸做Spa不成問題！

傅嘉莉 節目名叫做《識玩旅行團》，但其實去邊拍攝無乜人注意，呢一幕就深深烙印在網民心中。（圖片來源：TVB）
節目名叫做《識玩旅行團》，但其實去邊拍攝無乜人注意，呢一幕就深深烙印在網民心中。（圖片來源：TVB）
傅嘉莉 傅嘉莉（Kelly）經常上載性感泳衣照，據了解這集節目連「家英哥」羅家英都忍唔住喺社交平台上轉貼。（圖片來源：TVB）
傅嘉莉（Kelly）經常上載性感泳衣照，據了解這集節目連「家英哥」羅家英都忍唔住喺社交平台上轉貼。（圖片來源：TVB）
傅嘉莉 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

圖片來源：IG＠kelly.fuu、TVB影片截圖、新傳媒圖片、TVB

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