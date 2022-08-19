37歲傅穎移居上海轉型做直播帶貨 新屋超大有貓房衣帽間 避談幾時返香港
傅穎 直言不會「定居」
已北上發展多年的傅穎，曾先後住在北京及廣州等地區，近日她開始加入直播帶貨行業，為此她更在今年6月移居到上海，她日前拍片介紹自己在上海的新居，直言自己不會「定居」在一個地方：「很多人會覺得你在一個地方住下來，是不是就是定居下來了，說實話我沒有這個概念，我只是知道這段時間我應該都會在這個城市，所以呢我就找個房子，就是住的舒服、開心就Ok了！」
6月中已抵達上海
傅穎這間只有一人一貓居住的新屋，為兩房間隔兼有大露台，除了主人套房外，另一間房被傅穎布置為衣帽間，客廁則變為貓房，廚房則為開放式設計。傅穎透露在6月中已到達上海，之後她就一邊工作、一邊搵屋，起初她一直住在朋友屋企，直至7月才找到這間合她心水的靚屋，但因為朋友屋苑一度因疫情影響而被封，所以她要待到解封後才能正式入伙。
避談幾時返香港
片中傅穎自言是新晉的電商小主播，在直播中她主要推銷各種時裝配搭，為此她也積極回答眾多網友的留言，但當有網友問她：「幾時返香港？還記得廣東話點講嗎？點解冇新歌，你以前啲歌我還有聽呢！」傅穎就避談何時回港，以及仲記唔記得點講廣東話的問題，只回答：「有可能係你冇留意新歌！」
不少網民大讚傅穎的新居感覺很舒服，亦有網民讚嘆傅穎keep得好，看上去仍像16歲，即將在9月踏入38歲的傅穎就搞笑回答：「16唔好玩，38先好玩。」引來網民狂問有幾好玩，不過傅穎之後就無再回答網民的追問。
傅穎曾被指家徒四壁 拍片分享谷底領悟人生
37歲的傅穎早年敗走北上發展事業，久未在港露面，早前她在小紅書自爆一度抑鬱，去年搬到廣州生活，曾失眠將近5個月，每天都在失眠的狀態，每晚捱到清晨4、5點太累只睡兩、三個小時又醒來，整個人的狀態就很差，有點抑鬱，仲茶飯不思，吃飯只是為了生存。
寫長文反口斥被誤解
不過傅穎似乎改不了又要威又要戴頭盔的性格，自爆完有抑鬱後竟然寫長文話自己唔係抑鬱，又話習慣了被抹黑，一次過爆seed。
承認「家徒四壁」
傅穎再在抖音上載「傅穎出道20周年特輯」，最新一集就承認自己「家徒四壁」及分享自己「斷捨離」的生活原則，她在片中說：「住北京那幾年，有時候在家裏拍視頻，媒體看到視頻以後都說我家『家徒四壁』，是的，這幾年我家裏的東西真不多，也沒有了收集什麼東西的習慣，潮流的產品，能讓我心動的已經少之又少，但我卻被一本書打動了—《我決定簡單的生活》，是的，我喜歡上斷捨離……我發現擁有的東西愈少，我愈能感覺到富足，我把只佔據我家地方卻沒什麼用的東西統統丟掉……」
重提被閒置幾年
說到自己的金錢價值觀，傅穎又有一番獨特見解，她說︰「就在我被閒置好幾年，沒什麼工作和收入時，我也深信自己以後一定會賺回來的，我曾經也有過一天只吃兩包方便麵和只喝白開水的日子，我也知道要省，但我不抱怨，因為最起碼我身體健康，我知足。」傅穎指自己心中很富有，比物質上富有更重要，強調自己是一個不捨得花大錢買衣服、首飾、包包的人，但捨得花錢去體驗，旅遊、看書、學習，都是體驗，可以豐富閱歷，開闊眼界，增值自己。