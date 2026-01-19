傅穎千字文反擊「包養傳聞」 狂轟一類男人極無能 狠批兩地網民態度天淵之別
傅穎搬離杭州豪宅引發包養傳聞
傅穎近年主力在內地發展直播帶貨事業，先後在北京、廣州、上海、杭州等多個城市居住，生活質素明顯提升不少。她日前透露即將從杭州搬回香港，並在社交平台曬出即將「退役」的杭州寓所，屋內裝修簡約時尚，落地玻璃窗採光十足，空間感極佳。然而這次搬屋卻再度引起網民對她「忽然富貴」的質疑聲音，有傳言指她獲得「特別照顧」才能負擔如此優質的生活環境。
傅穎千字文反擊靠男人指控
面對持續的閒言閒語，傅穎終於忍無可忍在Instagram發表千字長文反擊。她在文中強調自己投身直播帶貨行業已經三年多，期間完全沒有靠任何人，全靠自己「起早貪黑」長時間工作，由選品、做調研到介紹都親力親為。她自豪地表示「三年多了，挺拚命的，贏得的口碑，得到的一切，都是她值得的」，霸氣粉碎外界對她「靠男人」的指控。
狠批兩地網民態度天淵之別
傅穎在文中特別提到兩地網民對她努力工作的截然不同反應，令她感到相當無奈。她透露內地粉絲見到她日以繼夜直播會心疼留言「我才剛睡醒，你已在直播！」、「早點睡吧，別太累了！」、「別太拼了」等關懷說話。然而在香港，換來的卻是冷嘲熱諷，甚至直接被指「她被包養」。傅穎不忿反擊「香港女藝人，沒出歌、沒演戲，就沒能力養好自己？」她強調自己即使不是女藝人，作為一個普通人，只要肯去工作，絕對有能力養活自己。
火爆轟侮辱女性男人大多無能
傅穎除了為自己發聲，更將矛頭直指那些對女性帶有偏見的男人。她狠批社會上總有些人對女性張口就來說些侮辱的話，更有女性會加入其中，像在對全世界吶喊「女人必須依附男人才能活得好」。她指自己並非女權主義者，但希望女性能重拾「配得感」，寄語「你配 你值得 你可以！」。最後她毫不留情地譏諷「會出言侮辱女性的男人」，稱他們大多無能，還補上一句「對不起，我太直接，你可以哭，不是罪」，完全盡顯Girl boss大家姐風範。
傅穎與胡清藍緋聞成包養傳聞源頭
其實傅穎之所以被指「忽然富貴」，全因她早前簽約當年曾合作的前藝人胡清藍旗下公司，兩人因而傳出緋聞。加上她先後在多個內地大城市居住，更曾進駐複式豪宅，生活質素幾級跳，於是有傳言指她獲得老闆的「特別照顧」。不過胡清藍與交往15年的太太「牙縫姐」婚姻幸福，半年前更合體拍片曬恩愛否認婚變，並表示「我們好得很呢！」解釋懶得更新社交平台不代表婚姻有問題。
網民反應兩極化討論激烈
傅穎的千字反擊文一出即引發網民激烈討論，支持者認為她敢於為獨立女性發聲值得讚賞，留言「講得好！女人靠自己有咩問題」、「支持Theresa為女性發聲」。不過亦有網民質疑她的反應過激，認為「解釋咁多做咩，做好自己就得」、「愈解釋愈多人講」。有網民更直言「如果真係清白就唔使咁激動啦」，顯示外界對她的質疑聲音仍然存在，這場風波相信仍會持續發酵。