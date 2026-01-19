傅穎千字文反擊「包養傳聞」 狂轟一類男人極無能 狠批兩地網民態度天淵之別

前Cookies成員傅穎（Theresa，現名傅寶誼）近日因搬屋一事再度成為網民熱議焦點，這位41歲女星在社交平台發表千字長文，狠批香港網民對獨立女性的惡意揣測。她直言自己靠直播帶貨三年多賺取豐厚收入，完全無需依靠任何人，更火爆反擊「被包養」傳聞，怒轟侮辱女性的男人「大多無能」，言論一出即引發兩極討論。