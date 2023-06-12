傅穎大大力推鼻反擊「阿梅鼻」疑雲 獲網民勁讚：天生麗質

前Cookies成員傅穎（Theresa）早前素顏上陣拍攝化妝片，不過網民卻錯重點，質疑她在片中鼻子和山根十分奇怪，未化妝已有超重鼻影，疑似變成「阿梅鼻」，之後她曾發長文澄清出現「阿梅鼻」現象原因，近日她更再度拍片，以大大力推鼻的方式，力證自己個鼻係「真金不怕洪爐火」！