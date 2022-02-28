傅穎被指家徒四壁 拍片分享谷底領悟人生 愛上斷捨離心中富有最重要
近年專注在國內發展的傅穎，在小紅書和抖音等社交網非常活躍，日前在她在抖音上載「傅穎出道20周年特輯」，分享自己在谷底領悟人生後，愛上斷捨離的簡單生活，卻被指是「家徒四壁」，片中她更大講自己的金錢價值觀，表示不捨花錢買名牌，寧願花錢去體驗人生，繼續學習增值自己，香港觀眾又會否對她改觀？
傅穎 食飯只為生存
37歲的傅穎早年敗走北上發展事業，久未在港露面，日前她在小紅書自爆一度抑鬱，去年搬到廣州生活，曾失眠將近5個月，每天都在失眠的狀態，每晚捱到清晨4、5點太累只睡兩、三個小時又醒來，整個人的狀態就很差，有點抑鬱，仲茶飯不思，吃飯只是為了生存。
寫長文反口斥被誤解
不過傅穎似乎改不了又要威又要戴頭盔的性格，自爆完有抑鬱後竟然寫長文話自己唔係抑鬱，又話習慣了被抹黑，一次過爆seed。
承認「家徒四壁」
傅穎再在抖音上載「傅穎出道20周年特輯」，最新一集就承認自己「家徒四壁」及分享自己「斷捨離」的生活原則，她在片中說：「住北京那幾年，有時候在家裏拍視頻，媒體看到視頻以後都說我家『家徒四壁』，是的，這幾年我家裏的東西真不多，也沒有了收集什麼東西的習慣，潮流的產品，能讓我心動的已經少之又少，但我卻被一本書打動了—《我決定簡單的生活》，是的，我喜歡上斷捨離……我發現擁有的東西愈少，我愈能感覺到富足，我把只佔據我家地方卻沒什麼用的東西統統丟掉……」
重提被閒置幾年
說到自己的金錢價值觀，傅穎又有一番獨特見解，她說︰「就在我被閒置好幾年，沒什麼工作和收入時，我也深信自己以後一定會賺回來的，我曾經也有過一天只吃兩包方便麵和只喝白開水的日子，我也知道要省，但我不抱怨，因為最起碼我身體健康，我知足。」傅穎指自己心中很富有，比物質上富有更重要，強調自己是一個不捨得花大錢買衣服、首飾、包包的人，但捨得花錢去體驗，旅遊、看書、學習，都是體驗，可以豐富閱歷，開闊眼界，增值自己。