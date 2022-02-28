傅穎被指家徒四壁 拍片分享谷底領悟人生 愛上斷捨離心中富有最重要

近年專注在國內發展的傅穎，在小紅書和抖音等社交網非常活躍，日前在她在抖音上載「傅穎出道20周年特輯」，分享自己在谷底領悟人生後，愛上斷捨離的簡單生活，卻被指是「家徒四壁」，片中她更大講自己的金錢價值觀，表示不捨花錢買名牌，寧願花錢去體驗人生，繼續學習增值自己，香港觀眾又會否對她改觀？