傅穎風騷遊意大利性感打卡 以3個字自嘲忽然變樣升Cup之謎
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前女團Cookies成員傅穎（Theresa）近年將事業重心轉向內地，自與前緋聞男友胡清藍旗下公司簽約後，更忽然富貴，進駐複式豪宅，近日她飛到意大利旅遊，更「放題式」狂曬性感照，仲以3個字自嘲突然升Cup的好身材！
傅穎 變身西西里性感女神
現年39歲的傅穎近日在社交網上連環分享了不少到意大利旅行的照片，其中一站是意大利南部的西西里，她寫道：「打卡《西西里的美麗傳說》拍攝地：Duomo di Siracusa（敘拉古主教座堂），不知道該選哪一張，所以都上！」
著低胸吊帶背心大方露半球
相中只見傅穎穿著一件黑白色低胸吊帶背心，大方露半球，向著名電影《西西里的美麗傳說》女主角蒙妮卡貝露慈（Monica Bellucci）致敬。她笑指因為太曬，曬到她張不開眼，所以她只能用最快的速度，影完即閃。
忽然變樣升Cup自嘲是「黑豚肉」
由於傅穎新相變得臉圓圓，蘋果肌十分飽滿，上圍更Big爆升Cup，引起不少網民好奇，她在社交網就特別發文自嘲：「碳水腦袋體重可能已經回到減肥前，經過一星期意大利粉和炒米粉攻擊後，加上每天沐浴於猛烈的陽光下，現在有感自己是一碟黑豚肉，確實養得很好，脂肪充盈，還有一星期的行程，真的不能變五花。」
親自推銷「小胸升杯」內衣
網民都紛紛留言安慰傅穎：「唔好咁執著啦，盡情吃喝玩樂，返嚟先算」、「可愛包包面」、「有返啲肉好睇好多了」、「圓潤顯年輕」、「變燒豬都一樣咁鍾意」等。此外傅穎又趁機用自己谷出事業線的性感照大賣廣告，指自己忽然升Cup，全因著了一款「小胸升杯」內衣！
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、小紅書圖片