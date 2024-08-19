傅穎風騷遊意大利性感打卡 以3個字自嘲忽然變樣升Cup之謎

前女團Cookies成員傅穎（Theresa）近年將事業重心轉向內地，自與前緋聞男友胡清藍旗下公司簽約後，更忽然富貴，進駐複式豪宅，近日她飛到意大利旅遊，更「放題式」狂曬性感照，仲以3個字自嘲突然升Cup的好身材！

