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傅穎風騷遊意大利性感打卡 以3個字自嘲忽然變樣升Cup之謎

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前女團Cookies成員傅穎（Theresa）近年將事業重心轉向內地，自與前緋聞男友胡清藍旗下公司簽約後，更忽然富貴，進駐複式豪宅，近日她飛到意大利旅遊，更「放題式」狂曬性感照，仲以3個字自嘲突然升Cup的好身材！

傅穎 變身西西里性感女神

現年39歲的傅穎近日在社交網上連環分享了不少到意大利旅行的照片，其中一站是意大利南部的西西里，她寫道：「打卡《西西里的美麗傳說》拍攝地：Duomo di Siracusa（敘拉古主教座堂），不知道該選哪一張，所以都上！」

傅穎 傅穎到《西西里的美麗傳說》拍攝地打卡。（圖片來源：IG@theresafu.ww）
傅穎到《西西里的美麗傳說》拍攝地打卡。（圖片來源：[email protected]
傅穎 打側身曬曲線。（圖片來源：IG@theresafu.ww）
打側身曬曲線。（圖片來源：[email protected]

著低胸吊帶背心大方露半球

相中只見傅穎穿著一件黑白色低胸吊帶背心，大方露半球，向著名電影《西西里的美麗傳說》女主角蒙妮卡貝露慈（Monica Bellucci）致敬。她笑指因為太曬，曬到她張不開眼，所以她只能用最快的速度，影完即閃。

傅穎 大騷豐滿北半球。（圖片來源：IG@theresafu.ww）
大騷豐滿北半球。（圖片來源：[email protected]
傅穎 表現風騷。（圖片來源：IG@theresafu.ww）
表現風騷。（圖片來源：[email protected]
傅穎 向《西西里的美麗傳說》致敬。（圖片來源：IG@theresafu.ww）
向《西西里的美麗傳說》致敬。（圖片來源：[email protected]

忽然變樣升Cup自嘲是「黑豚肉」

由於傅穎新相變得臉圓圓，蘋果肌十分飽滿，上圍更Big爆升Cup，引起不少網民好奇，她在社交網就特別發文自嘲：「碳水腦袋體重可能已經回到減肥前，經過一星期意大利粉和炒米粉攻擊後，加上每天沐浴於猛烈的陽光下，現在有感自己是一碟黑豚肉，確實養得很好，脂肪充盈，還有一星期的行程，真的不能變五花。」

傅穎 傅穎直言本想在40歲前回到4字頭的體重，而她出發前的體重是50.5公斤左右。（圖片來源：IG@theresafu.ww）
傅穎直言本想在40歲前回到4字頭的體重，而她出發前的體重是50.5公斤左右。（圖片來源：[email protected]
傅穎 傅穎近年北上發展，經常在內地社交平台上傳美照圈粉。（圖片來源：小紅書@Theresa傅颖）
傅穎近年北上發展，經常在內地社交平台上傳美照圈粉。（圖片來源：小紅書@Theresa傅颖）
傅穎 早前簽入前緋聞男友胡清藍旗下公司的傅穎。（圖片來源：小紅書圖片）
早前簽入前緋聞男友胡清藍旗下公司的傅穎。（圖片來源：小紅書圖片）
傅穎 傅穎又笑指自己仲未曬到好似用老抽醃嘅顏色。（圖片來源：《西西里的美麗傳說》IG@theresafu.ww）
傅穎又笑指自己仲未曬到好似用老抽醃嘅顏色。（圖片來源：《西西里的美麗傳說》[email protected]

親自推銷「小胸升杯」內衣

網民都紛紛留言安慰傅穎：「唔好咁執著啦，盡情吃喝玩樂，返嚟先算」、「可愛包包面」、「有返啲肉好睇好多了」、「圓潤顯年輕」、「變燒豬都一樣咁鍾意」等。此外傅穎又趁機用自己谷出事業線的性感照大賣廣告，指自己忽然升Cup，全因著了一款「小胸升杯」內衣！

傅穎 傅穎親解忽然升Cup原因。（圖片來源：IG@theresafu.ww）
傅穎親解忽然升Cup原因。（圖片來源：[email protected]
傅穎 原來係用了「小胸升杯」內衣。（圖片來源：IG@theresafu.ww）
原來係用了「小胸升杯」內衣。（圖片來源：[email protected]
傅穎 罕有曬性感照，原來是為了做生招牌！（圖片來源：IG@theresafu.ww）
罕有曬性感照，原來是為了做生招牌！（圖片來源：[email protected]
傅穎 （圖片來源：IG@theresafu.ww）
（圖片來源：[email protected]

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、小紅書圖片

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