前Cookies成員Theresa傅穎改新名惹熱議！盤點改名後大紅大紫11位藝人

日前慶祝40歲生日的傅穎（Theresa），在生日當日宣佈改名為「傅寶誼」。不過不少網民就認為傅穎改新名後獨特性大減，怕會影響其星途。其實圈中亦有不少藝人改名，並在改名後繼續大紅大紫，以下就為大家盤點其中11位藝人！

